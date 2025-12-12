«А давно испанская хурма дешевле белорусских огурцов?»7
- 12.12.2025, 18:17
Почему белорусские овощи такие дорогие?
В соцсетях развернулась дискуссия о стоимости огурцов. Поводом стал вопрос белоруски, опубликованный в Threads.
«А давно испанская хурма дешевле белорусских огурцов?» — написала девушка.
Судя по ценникам, гладкие огурцы белорусского производства стоят Br7,53 за килограмм. В то же время свежую испанскую хурму можно купить по акции за Br5,99. Такое сравнение вызвало оживлённые обсуждения — мнения традиционно разделились.
Так, пользователь nata.blr высказалась в том духе, что местные огурцы и помидоры стабильно оказываются дороже любых импортных, заметив с иронией, что «наши будто делают из золота».
Другой комментатор, bubocourage, предложил более практичный подход: по его словам, если в теплицах производство выходит столь затратным — от электроэнергии до обслуживания — то логично рассмотреть вариант импорта огурцов из стран, где сейчас сезон. По мнению участника обсуждения, это вполне может оказаться дешевле отечественного тепличного выращивания.
