закрыть
12 декабря 2025, пятница, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин дважды не смог правильно произнести фамилию лидеров Туркменистана

6
  • 12.12.2025, 18:21
  • 2,580
Путин дважды не смог правильно произнести фамилию лидеров Туркменистана

Это не первый случай.

Путин не смог с двух попыток правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и его отца Гурбангулы Бердымухамедова, который ранее занимал этот пост, обратила внимание «Вёрстка» .

Встреча двух президентов состоялась в Ашхабаде в рамках форума международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Бердымухамедов во время конференции передал слово Путину, а тот решил поздравить президента Туркменистана с принятием ООН резолюции о «Постоянном нейтралитете Туркменистана».

«Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием… Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердыму… муховедова. Национального лидера туркменского народа Гурбангулы… мелигуловича Бердымуховедова», – сказал Путин, следует из видео на сайте Кремля.

Таким образом президент России сначала ошибся в произнесении фамилии Бердымухамедова, а со второй попытки не смог выговорить отчество его отца, и вновь ошибся в фамилии. Ранее проблем с её произнесением у Путина не было.

Это не первый случай, когда Путин делает ошибки в именах лидеров других стран при личных встречах. Например, в 2022 году он несколько раз он не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. А в 2024‑м на саммите БРИКС у Путина возникли проблемы с произношением имени и фамилии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук