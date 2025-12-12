Путин дважды не смог правильно произнести фамилию лидеров Туркменистана 6 12.12.2025, 18:21

2,580

Это не первый случай.

Путин не смог с двух попыток правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и его отца Гурбангулы Бердымухамедова, который ранее занимал этот пост, обратила внимание «Вёрстка» .

Встреча двух президентов состоялась в Ашхабаде в рамках форума международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Бердымухамедов во время конференции передал слово Путину, а тот решил поздравить президента Туркменистана с принятием ООН резолюции о «Постоянном нейтралитете Туркменистана».

«Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием… Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердыму… муховедова. Национального лидера туркменского народа Гурбангулы… мелигуловича Бердымуховедова», – сказал Путин, следует из видео на сайте Кремля.

Таким образом президент России сначала ошибся в произнесении фамилии Бердымухамедова, а со второй попытки не смог выговорить отчество его отца, и вновь ошибся в фамилии. Ранее проблем с её произнесением у Путина не было.

Это не первый случай, когда Путин делает ошибки в именах лидеров других стран при личных встречах. Например, в 2022 году он несколько раз он не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. А в 2024‑м на саммите БРИКС у Путина возникли проблемы с произношением имени и фамилии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com