Путин дважды не смог правильно произнести фамилию лидеров Туркменистана

Путин дважды не смог правильно произнести фамилию лидеров Туркменистана6
- 12.12.2025, 18:21
Это не первый случай.
Путин не смог с двух попыток правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и его отца Гурбангулы Бердымухамедова, который ранее занимал этот пост, обратила внимание «Вёрстка» .
Встреча двух президентов состоялась в Ашхабаде в рамках форума международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Бердымухамедов во время конференции передал слово Путину, а тот решил поздравить президента Туркменистана с принятием ООН резолюции о «Постоянном нейтралитете Туркменистана».
«Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием… Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердыму… муховедова. Национального лидера туркменского народа Гурбангулы… мелигуловича Бердымуховедова», – сказал Путин, следует из видео на сайте Кремля.
Таким образом президент России сначала ошибся в произнесении фамилии Бердымухамедова, а со второй попытки не смог выговорить отчество его отца, и вновь ошибся в фамилии. Ранее проблем с её произнесением у Путина не было.
Это не первый случай, когда Путин делает ошибки в именах лидеров других стран при личных встречах. Например, в 2022 году он несколько раз он не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. А в 2024‑м на саммите БРИКС у Путина возникли проблемы с произношением имени и фамилии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.