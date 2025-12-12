CNN: ВСУ открыли новый фронт 12.12.2025, 18:36

Экспортная инфраструктура России также под прицелом.

Украина резко расширила географию ударов по российской энергетической инфраструктуре, превращая энергетику в один из ключевых фронтов войны. На этой неделе Киев впервые атаковал крупную нефтяную платформу российской компании «Лукойл» в Каспийском море — шаг, который открывает новый плацдарм давления на российские доходы. По словам источника в СБУ, все объекты, связанные с финансированием российской армии, теперь считаются законными целями, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

С начала августа интенсивность дальнобойных ударов значительно выросла. Согласно данным ACLED, за четыре месяца Украина поразила как минимум 77 объектов энергосектора РФ — вдвое больше, чем за весь предыдущий период года. Удары наносятся по всей цепочке нефтедобычи и экспорта: от перерабатывающих заводов до экспортных терминалов, танкеров и трубопроводов.

Отдельный элемент стратегии — многократные атаки по одним и тем же объектам, чтобы не дать им восстановиться. Саратовский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», был атакован уже восемь раз, что заметно снижает его перерабатывающие мощности и замедляет любые ремонты.

Экспортная инфраструктура также под прицелом. Порты Новороссийск, Туапсе и Усть-Луга пережили серию ударов, а нефтепровод «Дружба» был повреждён пять раз, вызвав протесты Венгрии. В Чёрном море украинские морские дроны атаковали уже несколько танкеров, что вызвало публичную реакцию Владимира Путина, назвавшего удары «пиратством».

Несмотря на риски, Киев намерен продолжать. Украинские эксперты утверждают, что сокращение российских нефтяных доходов — один из немногих способов ослабить способность России вести длительную войну.

