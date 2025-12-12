закрыть
Доллар и евро подорожали

  • 12.12.2025, 18:45
Российский рубль упал.

В Беларуси 12 декабря перед выходными отмечен рост курсов доллара и евро. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской валютно-фондовой биржи.

По результатам торгов в пятницу доллар укрепился на 0,48% (плюс 0,0142 рубля) и достиг отметки 2,9483 рубля.

Евро также вырос в цене — на 2,42% (плюс 0,0816 рубля), поднявшись до 3,4555 рубля.

Российский рубль снизился на 0,45%, или 0,0166. За 100 российских рублей необходимо отдать 3,7037 белорусского рубля.

