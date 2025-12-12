Белорусов ждет фантастический метеорный поток 12.12.2025, 19:06

В ночь с 13 на 14 декабря.

Самый мощный в году метеорный поток Гемениды — до 150 вспышек в час — ожидает нас в эти выходные.

Пика он достигнет в ночь с 13 на 14 декабря около двух часов ночи по местному времени.

Геминиды — не только один из последних, но и один из самых мощных метеорных потоков года. Он превосходит даже августовские Персеиды.

Особенность декабрьского звездопада в том, что он порожден не кометой, а астероидом Фаэтон. Благодаря этому частицы, сгорающие в атмосфере Земли, создают необычно яркие и разноцветные вспышки — красные, голубые, зеленые, желтые и белые. Цвет зависит от состава металлов, входящих в частицы.

Падающих звезд ожидается столько, что белорусы забудут обо всем на свете. Могли бы забыть. Но нас в который раз этой зимой обещает подвести погода. Главный враг звездного неба – высокая облачность, судя по прогнозам, испортит все удовольствие от небесного светового шоу. Но, как говорится, иногда достаточно просто знать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com