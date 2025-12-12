закрыть
12 декабря 2025, пятница, 19:15
Белорусов ждет фантастический метеорный поток

  • 12.12.2025, 19:06
В ночь с 13 на 14 декабря.

Самый мощный в году метеорный поток Гемениды — до 150 вспышек в час — ожидает нас в эти выходные.

Пика он достигнет в ночь с 13 на 14 декабря около двух часов ночи по местному времени.

Геминиды — не только один из последних, но и один из самых мощных метеорных потоков года. Он превосходит даже августовские Персеиды.

Особенность декабрьского звездопада в том, что он порожден не кометой, а астероидом Фаэтон. Благодаря этому частицы, сгорающие в атмосфере Земли, создают необычно яркие и разноцветные вспышки — красные, голубые, зеленые, желтые и белые. Цвет зависит от состава металлов, входящих в частицы.

Падающих звезд ожидается столько, что белорусы забудут обо всем на свете. Могли бы забыть. Но нас в который раз этой зимой обещает подвести погода. Главный враг звездного неба – высокая облачность, судя по прогнозам, испортит все удовольствие от небесного светового шоу. Но, как говорится, иногда достаточно просто знать.

