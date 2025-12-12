«У Путина был особый план для Купянска» 12.12.2025, 19:11

Эксперт о значении успеха ВСУ.

Потуги России захватить Купянск продиктованы попытками главы РФ Путина показать президенту США Дональду Трампу, что Украина якобы проигрывает войну на поле боя. Ведь и глава Кремля, и президент Украины Владимир Зеленский понимают, насколько сильно ситуация на фронте влияет на переговоры и позиции сторон.

Об этом рассказывает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, у Путина есть большие планы на Купянск, которые ему не удалось воплотить в 2022 году.

- Россия хочет показать США, что единственным выходом для Украины есть капитуляция, продиктованная логикой боевых действий, — говорит Портников.

Он отмечает, что в 2022 году после оккупации города Россия хотела провести там референдум, но не успевала, ведь наступление ВСУ освободило Харьковщину от оккупантов. Однако Путин не оставил эти планы и хочет реализовать их в 2026 году.

- Зачем Путину референдум? Здесь все просто, когда народ якобы проголосует о «добровольном» присоединении к России, Кремль потребует полного выхода войск ВСУ с территории всей Харьковщины. Ведь эта область по конституции РФ будет «российской», — объясняет журналист.

То есть, таким образом, Кремль расширит требования о демилитаризации Донбасса, добавив туда еще и Харьковскую область.

Портников объясняет: «Происходящее в Купянске — это не просто локальная война за один из городов Харьковской области. Это прежде всего противостояние геополитическим планам российского лидера по дальнейшему расчленению Украины».

По словам эксперта, Путин стремится доказать США, что войну Украина на поле боя не выиграет, а оккупация территорий – вопрос времени. Таким образом, Трамп под руководством Кремля должен склониться еще больше на сторону капитулистического сценария для Киева.

В то же время успех ВСУ возле Купянска, который недавно посетил Зеленский, разрушает эти планы Кремля. Однако, чтобы полностью предотвратить их, украинские военные должны наращивать мощность атак на фронте.

