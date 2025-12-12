Украину усилят баллистической ракетой, делающей Москву беззащитной 12.12.2025, 19:28

Ее не смогут перехватить российские системы ПВО.

Украинские разработчики оружия не стоят на месте и продолжают работать над проектами, способными существенно усилить военные возможности Украины.

В частности, на вооружении украинской армии может появиться баллистическая ракета FP-7, способная пробивать российскую ПВО возле Москвы. Об этом рассказал главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.

По его словам, отечественная система дальнего действия должна обеспечить Киеву инструмент сдерживания, не ограниченный внешними согласованиями.

Переход к финальному этапу утверждения

Fire Point рассчитывает завершить все формальные процедуры по включению баллистической ракеты FP-7 в арсенал ВСУ до конца текущего года. Ракета создается как высокоскоростная система, рассчитанная на преодоление российских комплексов «С-400», включая эшелонированную оборону вокруг Москвы.

Разработчики подчеркивают: FP-7 – это оружие, чье применение не будет политически зависеть от партнеров. Например, использование ATACMS или Storm Shadow требует отдельных согласований с международными союзниками.

В чем сила новой ракеты

Одним из ключевых параметров ракеты станет сверхзвуковая скорость входа в цель – свыше 1200 м/с. Эта скорость в сочетании с композитными материалами корпуса должна резко снизить шансы российских систем ПВО осуществить перехват, заявляет Штилерман.

Собеседник уточнил, что все ключевые технические этапы разработки завершены: компания воссоздала конструкцию одного из модулей российских систем «С-300/С-400», изготовила собственные приводы, разработала новый двигатель.

Сейчас FP-7 проходит кодификацию в специализированных учреждениях Минобороны Украины, что является заключительным этапом до официального принятия на вооружение.

Если государство разместит заказ, Fire Point готова запустить серийное производство уже весной 2026 года. Предприятие прогнозирует выпуск сотен таких ракет в месяц.

