Трамп намерен признать еще одну страну основным союзником вне НАТО 12.12.2025, 19:36

На фоне кампании против диктатора Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп намерен признать Перу главным союзником Соединенных Штатов за пределами НАТО, сообщило агентство Bloomberg.

Это является еще одним свидетельством стремления Трампа наладить отношения с латиноамериканскими партнерами в условиях, когда администрация усиливает кампанию против Венесуэлы и вероятных наркотеррористов.

В четверг Белый дом направил в Сенатский комитет по международным отношениям сообщение президента о его намерении сделать это признание, следуя стандартному протоколу для такого шага.

Трамп стремится привлечь больше правительств Латинской Америки к поддержке его программы борьбы с наркотиками. В Перу этот статус будет способствовать укреплению позиций нового лидера, который пообещал жестко бороться с преступностью.

Признание Перу следует за тем, как Трамп предоставил такой же статус Саудовской Аравии во время недавнего визита наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

Перу и Саудовская Аравия присоединяются к списку 19 других стран, имеющих этот статус, который, помимо символического значения, предоставляет военные и экономические привилегии, включая право участвовать в тендерах на правительственные контракты США по ремонту оборонного оборудования.

В Латинской Америке Перу присоединится к Аргентине, Колумбии и Бразилии как страны, имеющие этот статус.

