Что делать белорусам, если отказали в «шенгене»? 12.12.2025, 19:56

Когда и куда лучше снова подаваться на визу.

Чем ближе к зиме, тем больше отказов в шенгенских визах получают белорусы. Но стоит ли отчаиваться? Значит ли это, что шенген человеку больше не получить? Эти и другие вопросы «Зеркало» задало визовому эксперту Анастасии Лысоковской.

Если в консульстве одной из стран ЕС отказали в шенгенской визе, значит, что ее больше не дадут?

— Нет, один или даже несколько отрицательных ответов не означают пожизненный бан. Визовый кодекс ЕС не содержит подобных правил, — говорит Лысоковская. — Решение принимается каждый раз заново по конкретному кейсу. Есть истории, когда людям отказывали два-четыре раза подряд в разных консульствах, но на пятой попытке человек все-таки получал визу.

По словам Анастасии, негативный ответ не должен вызывать панику. Правильнее его воспринимать как сигнал — что-то не так с обоснованием поездки или документами, которые человек собрал для подачи. А значит, недочеты стоит исправить.

— Есть сейчас и момент «рандома», то есть ситуации, когда причины такого решения необъяснимы, — отмечает собеседница. — В моей практике были случаи, когда мужу открывают визу, а жене — нет. И это при идентичном пакете документов и совместной подаче. Или детям ставят шенген, а одному из родителей отказывают. Таких примеров у меня много, их природу объяснить сложно.

Что делать, если отказали в шенгенской визе?

Тут Анастасия предлагает не паниковать, а разделить действия на три шага. Первый — спокойно прочесть бланк отказа и ознакомиться с причинами. В списке самых популярных обычно такие:

- недостаточное обоснование цели поездки (например, плохо расписанный маршрут, нет брони отеля и так далее);

- недостаток средств;

- сомнения в намерении покинуть Шенгенскую зону, то есть подозрение в иммиграции;

- ложные данные или поддельные документы;

- отсутствие страховки или ошибки в ней;

- нарушения во время предыдущих выездов за рубеж (например, несоблюдение сроков пребывания, использование визы не по назначению).

Шаг второй — критично посмотреть на свой пакет документов и подумать, что с ними не так.

— Перечитайте, понятно ли вы прописали маршрут? Есть ли брони, билеты, мероприятия? Или у вас там абстрактное «поездка к подруге», адрес которой даже не указан, — приводит пример экспертка. — Обратите внимание на выписки из банка: есть ли там движение денег, или мертвые 200 рублей?

Исходя из этого анализа, можно переходить к третьему шагу и выбрать: идти на апелляцию или подаваться заново.

Что лучше: апелляция или новая подача?

— Апелляция рассматривается в том же консульстве, — инструктирует Анастасия. — Однако подать ее возможно не во всех. Например, немецкое такие заявления уже не принимает. Здесь есть только опция записаться на подачу заново.

При этом эксперт отмечает, что среди тех, кто рассматривает подобные обращения, выделяются Греция и Польша. Исходя из своего опыта, собеседница говорит, что не встречала кейсов из греческого консульства, в которых такая попытка что-то изменила бы. А в случае с польским, по ее словам, положительных решений крайне мало.

— Но, если вы действительно собираетесь в Польшу и у вас есть дополнительные документы, которые могут повлиять на решение консула, тогда оспаривать отказ стоит, — считает Лысоковская. — Я бы порекомендовала делать это и в случае с Испанией. Много примеров, где после апелляции визу все-таки ставили. Единственное «но», это консульство находится в Москве, так что процедура может растянуться на два-три месяца.

Если человек не хочет заниматься оспариванием, то лучше податься на новый шенген. При этом, по словам экспертки, визу разрешено запрашивать как у отказавшего государства, так и у другого.

— Тут важно выбрать, скажем так, правильную страну, то есть с более лояльным отношением к отказам. Например, Италию, — говорит Анастасия.

Как быстро можно подаваться после отказа?

По словам экспертa, подавать документы можно хоть на следующий день. Время ожидания нигде не прописано. Однако стоит учесть, что новое консульство увидит в системе недавний отказ и его основание.

— Если нести тот же слабый пакет, шанс получить второе «нет» очень высок, — предупреждает специалистка. — Поэтому перед тем как снова подаваться, кейс стоит усилить. Допустим, приложить более сильные финансовые доказательства (показать движение по счету, стабильный доход, контракт, справки по ИП/фирме), предоставить подробные документы по жилью и маршруту (реальные брони, билеты, логичный маршрут), доказать связь с Беларусью (приложить трудовой договор, информацию о недвижимости в стране, справку с места учебы, свидетельство о браке и рождении детей).

Кроме того, Анастасия советует составить ходатайство консулу. В нем честно описать цель поездки и объяснить, почему до этого отказали (например, было недостаточно документов и денег). А также прописать, что изменилось в новом пакете справок и выписок.

В какое консульство лучше идти, если уже отказали в визе?

— Скажу честно, «легких» консульств для белoрусов больше нет. Есть чуть более лояльные и чуть более рандомные, то есть непредсказуемые, — рассказывает Лысоковская. — Если говорим о положительной статистике выдачи, то лидер тут, конечно, Италия. Те, у кого есть номер живой очереди или возможность туда попасть, — счастливчики. Польша в целом тоже неплохой вариант. Особенно, если у человека есть друзья или родственники, которые могут сделать приглашение. По гостевой цели поездки хорошая статистика и в выдаче виз, и в их продолжительности. Однако записаться на подачу такого шенгена по-прежнему непросто.

Специалистка не скрывает: нет общей инструкции, где было бы прописано, в какое консульство лучше идти в случае отрицательного решения по визе. Однако, исходя из опыта работы, они с коллегами вывели свои негласные правила:

- после отказа Греции очень высокий риск получить то же самое в посольстве Испании;

- Венгрия неохотно принимает документы после того, как Польша сказала «нет»;

- Италия, как правило, не смотрит на визовые решения других стран и даже может поставить хороший, то есть долгий, шенген;

- Германия точно не ставит автоматическое «нет» после отказов в других посольствах, но задать по ним вопросы могут.

— Нужно понимать, для чего вам виза и куда вы направляетесь. Если, например, поездка в Польшу, а до этого вы получили два отказа — от Греции и Испании, стоит попробовать податься на польский шенген (тут важно приложить оплаченные подтверждения проживания и проезда) либо на итальянский, — делится опытом собеседница.

Анастасия также не рекомендует выбирать Грецию для получения шенгена в холодные месяцы — с октября по апрель.

— В этот период мало шансов получить здесь шенген. Почему? Греки не верят, что вы хотите отдыхать у них в зимнее время, — шутит собеседница. — В эти месяцы лучше обращаться в консульство Испании или других стран.

Каковы шансы получить новый шенген после отказа?

— Это вполне реально, — подбадривает Анастасия. — Из моего опыта, практически все, кто пробовался после отказа, получали визы. Вопрос только в выборе стратегии. Нужно понимать причины, усилить пакет документов и выбрать правильную страну для новой подачи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com