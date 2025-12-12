закрыть
12 декабря 2025, пятница, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко насквозь прогнил»

1
  • 12.12.2025, 20:13
  • 3,470
«Лукашенко насквозь прогнил»

Белорусы отреагировали на очередные вопли диктатора.

«Ученый жестко поставил Лукашенко на место, ответив на выпады диктатора в отношении белорусской науки и ее представителей.

Читатели сайта Charter97.org тоже не остались в стороне. Приводим некоторые их комментарии:

«Языком трепать - не мешки таскать. А этот сам все развалил, а теперь ищет волшебную палочку, чтобы выполнить свои хотелки».

«Белорусская НАН должна работать в тесной связи с проблемами мирового уровня, но не на задачах мышления Лукашенко. Раньше он учил как перебирать картошку, а теперь, как двигать вперед науку».

«Настоящий ученый должен быть голодным. Платить ученым будем похлопыванием по плечу».

«Я бы на место его поставил, так он не стоит, а насквозь прогнил и качается».

«Ученые, помогите Луке отмыть коров, не отмываются!»

«Этот путает учёных (суть работы которых в открытии и уточнении законов природы и т.п.) и инженеров, которые должны разрабатывать различные технические решения и новинки».

«Притока новых кадров уже не будет от слова совсем».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук