«Лукашенко насквозь прогнил»1
- 12.12.2025, 20:13
Белорусы отреагировали на очередные вопли диктатора.
«Ученый жестко поставил Лукашенко на место, ответив на выпады диктатора в отношении белорусской науки и ее представителей.
Читатели сайта Charter97.org тоже не остались в стороне. Приводим некоторые их комментарии:
«Языком трепать - не мешки таскать. А этот сам все развалил, а теперь ищет волшебную палочку, чтобы выполнить свои хотелки».
«Белорусская НАН должна работать в тесной связи с проблемами мирового уровня, но не на задачах мышления Лукашенко. Раньше он учил как перебирать картошку, а теперь, как двигать вперед науку».
«Настоящий ученый должен быть голодным. Платить ученым будем похлопыванием по плечу».
«Я бы на место его поставил, так он не стоит, а насквозь прогнил и качается».
«Ученые, помогите Луке отмыть коров, не отмываются!»
«Этот путает учёных (суть работы которых в открытии и уточнении законов природы и т.п.) и инженеров, которые должны разрабатывать различные технические решения и новинки».
«Притока новых кадров уже не будет от слова совсем».