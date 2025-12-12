«Лукашенко насквозь прогнил» 1 12.12.2025, 20:13

3,470

Белорусы отреагировали на очередные вопли диктатора.

«Ученый жестко поставил Лукашенко на место, ответив на выпады диктатора в отношении белорусской науки и ее представителей.

Читатели сайта Charter97.org тоже не остались в стороне. Приводим некоторые их комментарии:

«Языком трепать - не мешки таскать. А этот сам все развалил, а теперь ищет волшебную палочку, чтобы выполнить свои хотелки».

«Белорусская НАН должна работать в тесной связи с проблемами мирового уровня, но не на задачах мышления Лукашенко. Раньше он учил как перебирать картошку, а теперь, как двигать вперед науку».

«Настоящий ученый должен быть голодным. Платить ученым будем похлопыванием по плечу».

«Я бы на место его поставил, так он не стоит, а насквозь прогнил и качается».

«Ученые, помогите Луке отмыть коров, не отмываются!»

«Этот путает учёных (суть работы которых в открытии и уточнении законов природы и т.п.) и инженеров, которые должны разрабатывать различные технические решения и новинки».

«Притока новых кадров уже не будет от слова совсем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com