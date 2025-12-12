Топ-4 позитивных фильма для просмотра вечером 12.12.2025, 20:28

Они помогут отдохнуть и вволю посмеяться.

Комедия – это тот жанр, где можно морально отдохнуть и вволю посмеяться. «24 Канал» подобрал список самых рейтинговых фильмов в жанре комедии, чтобы даже самый придирчивый зритель смог по-новому открыть для себя именно этот стиль.

«Реальная любовь», 2003

Рейтинг IMDb: 7,5

Фильм состоит из нескольких параллельных линий: новоизбранный премьер-министр влюбляется в свою сотрудницу; писатель находит любовь в Португалии; супруги проходят испытание изменой; мальчик-подросток делает первые шаги к большой любви.

Каждая история – отдельная эмоция, но все они сливаются в общий месседж: любовь окружает нас постоянно, даже когда мы ее не замечаем.

«Плохой Санта», 2003

Рейтинг IMDb: 7,0

Вилли – вор, что ежегодно работает фейковым Сантой в супермаркете, чтобы ограбить магазин во время праздников. Он пьет, ругается и вообще не похож на рождественского героя. Но его план рушится, когда он знакомится с наивным мальчиком, который верит в настоящего Санту.

«Рождественские каникулы», 1989

Рейтинг IMDb: 7,5

Кларк Грисволд мечтает об идеальном семейном Рождестве, но все идет не по плану: родственники доводят его до нервного срыва, а праздничная индейка взрывается прямо на столе. Чем больше Кларк старается, тем хуже получается, но в конце концов его настойчивость и любовь к семье создают и настоящий рождественский хаос, и одновременно настоящий праздник.

«Клаус», 2019

Рейтинг IMDb: 8,2

Юлиус, избалованный сын директора почтовой службы, отправляется в далекий мрачный город Смеренсбург, где никто не пишет писем, однако все постоянно ссорятся. Там он знакомится с одиноким лесорубом Клаусом, который создает игрушки. Вместе они придумывают идею тайных подарков для детей, что постепенно пробуждает добро в жителях города.

Так рождается легенда о Санта-Клаусе – из дружбы, щедрости и маленького чуда.

Также в рейтинге есть такие фильмы:

«Один дома» – рейтинг IMDb – 7,7 7;

«Эльф» – рейтинг IMDb – 7,1;

«Рождественские хроники» – рейтинг IMDb – 7,0;

«Холодное сердце» – рейтинг IMDb – 7,4;

«Тайная служба Санта-Клауса» – рейтинг IMDb – 7,1;

«Светлое Рождество» – рейтинг IMDb – 7,6.

