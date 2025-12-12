Топ-4 позитивных фильма для просмотра вечером
- 12.12.2025, 20:28
Они помогут отдохнуть и вволю посмеяться.
Комедия – это тот жанр, где можно морально отдохнуть и вволю посмеяться. «24 Канал» подобрал список самых рейтинговых фильмов в жанре комедии, чтобы даже самый придирчивый зритель смог по-новому открыть для себя именно этот стиль.
«Реальная любовь», 2003
Рейтинг IMDb: 7,5
Фильм состоит из нескольких параллельных линий: новоизбранный премьер-министр влюбляется в свою сотрудницу; писатель находит любовь в Португалии; супруги проходят испытание изменой; мальчик-подросток делает первые шаги к большой любви.
Каждая история – отдельная эмоция, но все они сливаются в общий месседж: любовь окружает нас постоянно, даже когда мы ее не замечаем.
«Плохой Санта», 2003
Рейтинг IMDb: 7,0
Вилли – вор, что ежегодно работает фейковым Сантой в супермаркете, чтобы ограбить магазин во время праздников. Он пьет, ругается и вообще не похож на рождественского героя. Но его план рушится, когда он знакомится с наивным мальчиком, который верит в настоящего Санту.
«Рождественские каникулы», 1989
Рейтинг IMDb: 7,5
Кларк Грисволд мечтает об идеальном семейном Рождестве, но все идет не по плану: родственники доводят его до нервного срыва, а праздничная индейка взрывается прямо на столе. Чем больше Кларк старается, тем хуже получается, но в конце концов его настойчивость и любовь к семье создают и настоящий рождественский хаос, и одновременно настоящий праздник.
«Клаус», 2019
Рейтинг IMDb: 8,2
Юлиус, избалованный сын директора почтовой службы, отправляется в далекий мрачный город Смеренсбург, где никто не пишет писем, однако все постоянно ссорятся. Там он знакомится с одиноким лесорубом Клаусом, который создает игрушки. Вместе они придумывают идею тайных подарков для детей, что постепенно пробуждает добро в жителях города.
Так рождается легенда о Санта-Клаусе – из дружбы, щедрости и маленького чуда.
Также в рейтинге есть такие фильмы:
«Один дома» – рейтинг IMDb – 7,7 7;
«Эльф» – рейтинг IMDb – 7,1;
«Рождественские хроники» – рейтинг IMDb – 7,0;
«Холодное сердце» – рейтинг IMDb – 7,4;
«Тайная служба Санта-Клауса» – рейтинг IMDb – 7,1;
«Светлое Рождество» – рейтинг IMDb – 7,6.