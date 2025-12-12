закрыть
12 декабря 2025, пятница, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что происходит на Кузнечном заводе тяжелых штамповок?

  • 12.12.2025, 20:36
Что происходит на Кузнечном заводе тяжелых штамповок?
Иллюстрационное фото

Топ-менеджеры предприятия якобы получали откаты на полмиллиона долларов.

КГК заявил о разоблачении масштабной коррупционной схемы на Кузнечном заводе тяжелых штамповок. По данным ведомства, на протяжении нескольких лет топ-менеджеры предприятия получали взятки от зарубежных дилеров.

Под подозрением — трое бывших заместителей директора по коммерческим вопросам, сменявшие друг друга на одной и той же должности. Даже задержания их предшественников «с поличным» не остановили последующих руководителей от коррупции.

Как установило следствие, схема была завязана на экспортных поставках продукции, в том числе российским компаниям. Представители коммерческих структур передавали «откаты» в обмен на то, что завод отправлял продукцию именно им.

По данным КГК, фигуранты взаимодействовали с тремя фирмами из России, которые фактически контролировались из Беларуси — из офиса в Жодино, расположенного рядом с предприятием. Доля прибыли от зарубежных поставок возвращалась менеджерам наличными.

Каждый месяц они получали от 8 до 13 тысяч долларов — примерно 3—4% от суммы сделок. Деньги оставляли на территории завода в условленных местах: то в шкафу кабинета, то в комнате для переговоров. В общей сложности сумма взяток приблизилась к полумиллиону долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук