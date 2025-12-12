Что происходит на Кузнечном заводе тяжелых штамповок? 12.12.2025, 20:36

Иллюстрационное фото

Топ-менеджеры предприятия якобы получали откаты на полмиллиона долларов.

КГК заявил о разоблачении масштабной коррупционной схемы на Кузнечном заводе тяжелых штамповок. По данным ведомства, на протяжении нескольких лет топ-менеджеры предприятия получали взятки от зарубежных дилеров.

Под подозрением — трое бывших заместителей директора по коммерческим вопросам, сменявшие друг друга на одной и той же должности. Даже задержания их предшественников «с поличным» не остановили последующих руководителей от коррупции.

Как установило следствие, схема была завязана на экспортных поставках продукции, в том числе российским компаниям. Представители коммерческих структур передавали «откаты» в обмен на то, что завод отправлял продукцию именно им.

По данным КГК, фигуранты взаимодействовали с тремя фирмами из России, которые фактически контролировались из Беларуси — из офиса в Жодино, расположенного рядом с предприятием. Доля прибыли от зарубежных поставок возвращалась менеджерам наличными.

Каждый месяц они получали от 8 до 13 тысяч долларов — примерно 3—4% от суммы сделок. Деньги оставляли на территории завода в условленных местах: то в шкафу кабинета, то в комнате для переговоров. В общей сложности сумма взяток приблизилась к полумиллиону долларов.

