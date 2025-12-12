СМИ сообщили о секретных встречах Умерова с руководством ФБР
- 12.12.2025, 20:50
За последнее время он по меньшей мере трижды летал в Майами.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провел секретные встречи с руководством американского ФБР, которые, по данным СМИ, внесли новую порцию неопределенности в процесс мирного урегулирования войны, развязанной РФ.
Об этом изданию The Washington Post сообщили источники, пишет «Европейская правда».
В публикации говорится, что за последнее время Умеров по меньшей мере трижды летал в Майами для переговоров с представителями команды Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Однако, как рассказывают источники, во время своего пребывания в США Умеров также провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.
Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила факт встречи Умерова с руководством ФБР и сообщила The Washington Post, что он «обсуждал только вопросы, связанные с национальной безопасностью», которые не могут быть обнародованы.
Представитель ФБР заявил, что во время встреч с Умеровым обсуждались вопросы, касающиеся общих интересов двух стран в сфере правоохранительной деятельности и национальной безопасности.
Представитель Белого дома заявил, что «американские чиновники регулярно общаются с мировыми лидерами по вопросам национальной безопасности, представляющим общий интерес».