СМИ сообщили о секретных встречах Умерова с руководством ФБР 12.12.2025, 20:50

1,044

За последнее время он по меньшей мере трижды летал в Майами.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провел секретные встречи с руководством американского ФБР, которые, по данным СМИ, внесли новую порцию неопределенности в процесс мирного урегулирования войны, развязанной РФ.

Об этом изданию The Washington Post сообщили источники, пишет «Европейская правда».

В публикации говорится, что за последнее время Умеров по меньшей мере трижды летал в Майами для переговоров с представителями команды Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Однако, как рассказывают источники, во время своего пребывания в США Умеров также провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила факт встречи Умерова с руководством ФБР и сообщила The Washington Post, что он «обсуждал только вопросы, связанные с национальной безопасностью», которые не могут быть обнародованы.

Представитель ФБР заявил, что во время встреч с Умеровым обсуждались вопросы, касающиеся общих интересов двух стран в сфере правоохранительной деятельности и национальной безопасности.

Представитель Белого дома заявил, что «американские чиновники регулярно общаются с мировыми лидерами по вопросам национальной безопасности, представляющим общий интерес».

