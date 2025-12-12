Поставки оружия Украине поддерживают 64% американцев 1 12.12.2025, 21:10

За участие в НАТО — 68%.

Дональд Трамп победил на президентских выборах 2024 года, обещая закончить войну в Украине за один день, причем даже до вступления в должность. Прошло больше года, за который Трамп и его администрация успели остановить поставки оружия Украине (заменив их продажами) и разработать мирное соглашение на основе принципов, сформулированных Кремлем, пишет The Moscow Times.

За это же время число американцев, поддерживающих поставки оружия Украине, выросло до 64%, показал общенациональный опрос по вопросам обороны, проведенный Президентским фондом и институтом Рональда Рейгана.

Трамп пытается сократить участие США в международных делах, требует от союзников, таких как Европа, Япония, Южная Корея, больше заботиться о собственной безопасности и ставит под вопрос приверженность Вашингтона НАТО. «Дни, когда Соединенные Штаты, как Атлант, поддерживали весь мировой порядок, прошли», – говорится в только что опубликованной стратегии национальной безопасности. Однако большинство американцев придерживаются иного мнения, показывает проведенный 23 октября – 3 ноября опрос: 64% считают, что США должны быть больше вовлечены в мировые дела и быть в них лидером. В ноябре 2024 года таких было 57%. Число тех, кто выступает за сокращение участия, почти не изменилось: 33% против 32% год назад.

До войны в Украине и в ее начале позиции были гораздо более схожими: 40% и 32% соответственно в ноябре 2022 года. Но в соответствии с мнением об активизации участия США теперь 64% американцев считают, что Вашингтону необходимо поддерживать Украину оружием – против 55% год назад и 59% в июне 2023 года, когда начал задаваться этот вопрос. Число выступающих против сократилось до 26% (в ноябре 2024 года таких было 35%, а в июне 2023-го – 30%).

Поддержка американцами НАТО также достигла рекорда – 68% (неблагоприятно к альянсу относятся 22%). Причем положительно организацию оценивает большинство во всех политических группах: демократы – 80%, республиканцы и независимые – по 60%. Стратегия нацбезопасности, между тем, предусматривает отказ от расширения НАТО и сокращение участия США в его деятельности.

У американцев на нынешнюю Россию более трезвый взгляд: 79% считают ее врагом и только 17% – союзником. Даже среди MAGA-республиканцев соотношение составляет 74% на 21%.

За время войны в Украине число противников изменилось мало: в ноябре 2022 года их было 82%, а год назад – 80%. Союзников в 2024 году было 14%, а минимума этот показатель достигал в ноябре 2023 года (9%). Но, несмотря на рост в последние пару лет, количество тех, кто считает Россию союзником США, остается ниже довоенных уровней (19-28% в 2018-2021 годах).

