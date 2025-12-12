На белорусской границе задержали крупнейшую в истории партию наркотиков 4 12.12.2025, 21:25

Стоимость изъятой партии составляет $62 миллиона.

Белорусские таможенники заявили, что пресекли крупнейшую в истории суверенной Беларуси международную поставку из ЕС партии наркотиков и психотропов. Речь идет о грузе около 1,3 т, сообщили в Государственном таможенном комитете.

В сообщении сказано, что 8 тыс. брикетов с 915 кг гашиша и 50 коробок с 367 кг мефедрона везли в грузовике польского перевозчика в Беларусь и Россию. В документах груз был указан как партия минеральной воды. При этом несколько десятков бутылок с водой использовали как товар прикрытия.

Сообщается, что схему установили сотрудники Оперативной таможни, которые решили тщательно досмотреть грузовик после сканирования его содержимого с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

В таможне уточнили, что после оформления груз должен был проследовать в Россию, поэтому таможенные органы Беларуси совместно с российскими коллегами провели оперативно-розыскные мероприятия. В итоге установили и задержали участников международной преступной группы, в которую входили граждане Евросоюза, Беларуси, России и Молдовы. При обыске у них изъяли еще 5 кг гашиша и мефедрона.

Возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В таможне также отметили, что стоимость на черном рынке изъятой партии наркотиков и психотропов составляет около $62 млн. Такого количества хватило бы на 2,933 млн разовых доз.

В прошлом году таможня сообщала о раскрытии преступной схемы группы лиц, пытавшихся ввезти в нашу страну 1077 кг наркотиков, которые тогда называли крупнейшей в истории суверенной Беларуси партией наркотиков и психотропов.

