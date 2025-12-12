Евросоюз бессрочно заморозил российские активы 1 12.12.2025, 21:37

Речь идет о 210 миллиардах евро.

Страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не будут продлевать каждые шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X и Reuters.

Фон дер Ляйен поприветствовала решение Совета ЕС по предложению Еврокомиссии продлить заморозку российских активов.

- Мы посылаем России ясный сигнал: пока эта жестокая война агрессии продолжается, расходы России будут только расти. Это мощный сигнал для Украины: мы хотим убедиться, что наш храбрый сосед станет еще сильнее на поле боя и за столом переговоров, - подчеркнула она.

В то же время Reuters уточняет, что правительства стран Евросоюза договорились заморозить российские активы «на столько, сколько потребуется», вместо того, чтобы каждые шесть месяцев голосовать за продление замораживания активов.

Такое решение устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, которые сохраняют «теплые» отношения с Россией, могут заблокировать продление заморозки российских активов и, таким образом, деньги вернутся агрессору.

Также бессрочная заморозка активов может убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию этих средств для предоставления Украине «репарационного кредита» в размере до 165 млрд евро для покрытия ее военных и гражданских бюджетных потребностей в 2026 и 2027 годах.

Ожидается, что Евросовет соберется 18 декабря, чтобы окончательно согласовать детали «репарационного кредита» и решить остающиеся проблемы, в том числе гарантии всех правительств ЕС для Бельгии, что она не останется одна с оплатой счетов, если потенциальный иск Москвы окажется успешным.

