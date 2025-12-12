Bloomberg: Зеленский едет в Берлин на встречу с лидерами Европы 12.12.2025, 21:49

О поездке президента Украины в пятницу сообщил главный спикер Мерца.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 декабря, отправится в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, в частности премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы продвинуть вперед переговоры по мирным предложениям под эгидой США, сообщает Bloomberg (перевод - «Униан»).

Издание отмечает, что о поездке президента Украины в пятницу сообщил главный представитель Мерца Стефан Корнелиус. По информации лиц, знакомых с этим вопросом, перед встречей советники по вопросам национальной безопасности Украины, Европы и США проведут переговоры по проектам планов. В то же время, лица, которые рассказали эту новость, отметили, что планы еще могут измениться.

В статье отмечается, что территории Украины являются центром текущих дискуссий между Вашингтоном, Киевом и Москвой. Представители этих стран работают над планом, который состоит из 20 пунктов.

Издание рассказало, что Москва настаивает, чтобы Украина вывела свои войска с восточных территорий Донбасса, включающих районы Донецкой и Луганской областей, которые российские военные не смогли захватить.

По словам Зеленского, США обсуждали превращение этого района в «демилитаризованную зону» под специальным управлением. Однако все еще остается под вопросом, будут ли эти регионы де-факто признаны российскими вместе с оккупированным Крымом.

Добавляется, что другие спорные моменты в мирном соглашении включают обеспечение Украины надежными гарантиями безопасности, чтобы Россия не вторглась снова, а также судьбу около 200 миллиардов долларов замороженных активов.

Издание отмечает, что Путин не демонстрирует никаких признаков изменения своих военных целей. Поэтому пока непонятно, согласится ли Москва на мирное соглашение, даже если США и Украина придут к согласию.

