Трамп заявил, что ему снова удалось помирить Таиланд и Камбоджу 5 12.12.2025, 22:14

По его словам, стороны согласились вернуться к выполнению мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с лидерами Таиланда и Камбоджи, в результате которого ему якобы удалось снова помирить оба государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора лидеры Камбоджи и Таиланда якобы согласились немедленно прекратить боевые действия и вернуться к положениям мирного соглашения, подписанного в сентябре в Малайзии.

«У меня сегодня утром был очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда, Анутхином Чанвиракулом, и премьер-министром Камбоджи, Хун Манетом относительно очень печального возобновления их давней войны», - написал он.

Трамп отметил, что стороны согласились вернуться к выполнению мирного соглашения. Инцидент с подрывом тайских солдат на мине, который послужил катализатором для эскалации, президент США назвал «несчастным случаем».

«Обе страны готовы к миру и продолжению торговли с Соединенными Штатами Америки. Для меня честь работать с Анутином и Хуном над разрешением того, что могло перерасти в большую войну между двумя замечательными и процветающими странами!», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com