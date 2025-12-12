Россия ударила по турецкому транспортному судну в порту Черноморска в Одесской области 2 12.12.2025, 22:26

1,122

Судно после удара охватило пламя.

Россия в пятницу нанесла удары ракетами и дронами по двум крупнейшим морским портам в Одесской области Украины — одесскому и черноморскому. Как сообщил президент страны Владимир Зеленский, в Черноморске в результате обстрела было повреждено гражданское судно. Судя по кадрам ГСЧС Украины, под российский удар попал балкер CENK T. По данным источников Reuters, он принадлежит турецкой компании.

Предположительно, это Cenk Shipping RoRo. Судно после удара охватило пламя. Российские войска атаковали украинские порты ракетами «Искандер-М», пишет «Крымский ветер». Также канал сообщал о запусках с территории Крыма дронов «Шахед».

Атакованный в Черноморске балкер ходит под флагом Панамы и регулярно курсирует между турецкими и украинским портами, свидетельствуют данные отслеживания судов, изученные The Insider. Перед ударом CENK T шел из Карасу в Турции в направлении румынского порта Сулина. Судно перевозило контейнеры компании AKSA, это крупный турецкий изготовитель дизельных, бензиновых и газовых генераторов и электростанций.

Помимо атаки на турецкое судно в Черноморске Россия ударила по контейнерному перегружателю в порту Одессы, сообщил в телеграм-канале вице-премьер Украины Алексей Кулеба. По его данным, в результате атаки пострадал сотрудник частной компании.

Россия нанесла удары по турецкому судну и одесским портам в тот же день, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Путиным Ашхабаде на «Международном форуме мира и безопасности». Как сообщило Anadolu, турецкий лидер призвал РФ и Украину ограничить атаки против энергетических объектов и портов.

