В Беларуси раскрыли нарушения в автошколах
- 12.12.2025, 22:38
Учат вождению даже те, кому водить запрещено
Прокуратура Могилевской области проверила автошколы, которые обучают водителей, и выявила множество нарушений. Поводом стала высокая аварийность среди начинающих водителей со стажем меньше двух лет.
Как сообщает Генеральная прокуратура, были выявлены следующие нарушения: учебные планы не соответствуют требованиям нормативных правовых актов, занятия проводятся не полностью, отсутствует необходимое оборудование для теории, автодромы и учебные автомобили находятся в плохом состоянии.
— В ряде автошкол обнаружены обстоятельства, мешающие практическому обучению вождению: загромождение территорий автодрома и недостаточное количество машин для проведения занятий, — рассказали в ведомстве. — К примеру, на территории автодрома одного из регионов размещались бурты силоса и скирды соломы. В другом районе на 30 курсантов приходилось всего одно учебное транспортное средство.
Во время проверки также выяснилось, что в некоторых школах занятия вели мастера, которые не имели права управлять автомобилем. Один из таких инструкторов в Могилеве был признан негодным к вождению по состоянию здоровья, но продолжал работать. После вмешательства прокуратуры его отстранили работы, привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 18.14 КоАП и оштрафовали на 5 базовых величин.
По итогам проведенной проверки органы прокуратуры Могилевской области внесли 11 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной и административной ответственности по требованию прокуроров привлечено 9 должностных лиц. Прокуратура области внесла в органы сертификации автошкол представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, рассказала служба информации прокуратуры Могилевской области.