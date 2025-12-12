закрыть
12 декабря 2025, пятница, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси раскрыли нарушения в автошколах

  • 12.12.2025, 22:38
В Беларуси раскрыли нарушения в автошколах

Учат вождению даже те, кому водить запрещено

Прокуратура Могилевской области проверила автошколы, которые обучают водителей, и выявила множество нарушений. Поводом стала высокая аварийность среди начинающих водителей со стажем меньше двух лет.

Как сообщает Генеральная прокуратура, были выявлены следующие нарушения: учебные планы не соответствуют требованиям нормативных правовых актов, занятия проводятся не полностью, отсутствует необходимое оборудование для теории, автодромы и учебные автомобили находятся в плохом состоянии.

— В ряде автошкол обнаружены обстоятельства, мешающие практическому обучению вождению: загромождение территорий автодрома и недостаточное количество машин для проведения занятий, — рассказали в ведомстве. — К примеру, на территории автодрома одного из регионов размещались бурты силоса и скирды соломы. В другом районе на 30 курсантов приходилось всего одно учебное транспортное средство.

Во время проверки также выяснилось, что в некоторых школах занятия вели мастера, которые не имели права управлять автомобилем. Один из таких инструкторов в Могилеве был признан негодным к вождению по состоянию здоровья, но продолжал работать. После вмешательства прокуратуры его отстранили работы, привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 18.14 КоАП и оштрафовали на 5 базовых величин.

По итогам проведенной проверки органы прокуратуры Могилевской области внесли 11 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной и административной ответственности по требованию прокуроров привлечено 9 должностных лиц. Прокуратура области внесла в органы сертификации автошкол представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, рассказала служба информации прокуратуры Могилевской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук