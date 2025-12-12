закрыть
12 декабря 2025, пятница, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал интересный тест на инженерную грамотность

  • 12.12.2025, 22:43
В Сеть попал интересный тест на инженерную грамотность

Испытайте себя.

Инженерная грамотность — это не умение обращаться с чертежами или знание сложных формул. Это способность увидеть форму, представить её в объёме и понять, как она устроена изнутри, пишет «Вокруг света».

Тесты на инженерную грамотность редко выглядят страшно: чаще всего это простая на вид картинка. Но именно она заставляет мозг переходить от привычной двухмерной логики к объёмной, включать визуализацию, счёт, симметрию и способность «достраивать» объект в голове.

Задача с параллелепипедом — как раз из таких. Одни видят на изображении просто несколько квадратиков, другие — целую трёхмерную структуру. И только те, у кого развито инженерное мышление, могут быстро сообразить, сколько именно кубиков не хватает, чтобы форма стала цельной.

Проверьте, насколько легко ваш мозг переключается в инженерный режим. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, как устроено пространство.

А вы сумеете достроить параллелепипед? Свой ответ напишите в комментариях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук