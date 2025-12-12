В Сеть попал интересный тест на инженерную грамотность 12.12.2025, 22:43

Испытайте себя.

Инженерная грамотность — это не умение обращаться с чертежами или знание сложных формул. Это способность увидеть форму, представить её в объёме и понять, как она устроена изнутри, пишет «Вокруг света».

Тесты на инженерную грамотность редко выглядят страшно: чаще всего это простая на вид картинка. Но именно она заставляет мозг переходить от привычной двухмерной логики к объёмной, включать визуализацию, счёт, симметрию и способность «достраивать» объект в голове.

Задача с параллелепипедом — как раз из таких. Одни видят на изображении просто несколько квадратиков, другие — целую трёхмерную структуру. И только те, у кого развито инженерное мышление, могут быстро сообразить, сколько именно кубиков не хватает, чтобы форма стала цельной.

Проверьте, насколько легко ваш мозг переключается в инженерный режим. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, как устроено пространство.

А вы сумеете достроить параллелепипед? Свой ответ напишите в комментариях.

