12 декабря 2025, пятница, 23:46
Силы обороны Украины разоблачили очередной фейк РФ

  • 12.12.2025, 23:25
Силы обороны Украины разоблачили очередной фейк РФ

Украинские защитники обороняют Новоданиловку.

Российские оккупанты сдаются в плен украинским защитникам под селом Новоданиловка Запорожской области, о «захвате» которого заявила пропаганда РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

В Силах обороны отметили, что только за сутки на юге Украины 12 оккупантов сдались в плен.

В частности, было обнародовано видео, на котором двое российских оккупантов добровольно сдаются в плен под селом Новоданиловка.

«Информация о якобы захвате данного населенного пункта не соответствует действительности. Оккупанты обладают слишком низким моральным духом, вызванным бесчеловечным отношением, ужасными условиями и безответственными решениями командования, отправляющего своих солдат «на мясо», - подчеркнули в Силах обороны.

Там добавили, что российские солдаты отказываются идти на гибель и принимают единственное правильное решение.

При этом украинские воины обеспечивают пленным сопровождение и безопасность, чтобы их не ликвидировали другие солдаты РФ.

