закрыть
12 декабря 2025, пятница, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия обвинила Россию в кибератаке и попытке вмешательства в выборы

  • 12.12.2025, 23:37
Германия обвинила Россию в кибератаке и попытке вмешательства в выборы

Российского посла вызвали «на ковер».

Власти Германии заявили, что Россия пыталась вмешиваться в парламентские выборы, которые состоялись в стране в 2024 году, а также предпринимала атаки против авиадиспетчерского центра. В связи с этим российский посол в Берлине Сергей Нечаев был вызван в Министерство внутренних дел страны, передает ВВС.

Официальный представитель МИД Германии заявил, что власти страны «теперь могут провести четкую связь между кибератакой против авиационной безопасности Германии в августе 2024 года с хакерской организацией APT28, также известной как Fancy Bear».

Западные разведслужбы заявляют, что хакерская группировка Fancy Bear является подразделением Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ.

«Во-вторых, мы можем определенно заявить, что Россия при помощи кампании, организованной группой Storm 1516, пыталась оказать влияние на последние федеральные выборы и дестабилизировать их», — также заявил представитель МИД.

Что известно об этих группах

В этом году министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что группа Storm 1516 также стремилась повлиять на французские парламентские выборы, прошедшие в 2024 году.

Весной этого года газета Le Monde писала, что французские власти решили начать публично разоблачать российские операции в сети. Тогда они связали с структурными подразделениями ГРУ взлом предвыборного штаба Эммануэля Макрона в 2017 году и кибератаку на сайт телеканала TV5 Monde в 2015 году.

Группа имеет опыт создания постановочных видеороликов, в которых снимаются люди, изображающие украинских солдат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук