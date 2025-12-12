Германия обвинила Россию в кибератаке и попытке вмешательства в выборы 12.12.2025, 23:37

Российского посла вызвали «на ковер».

Власти Германии заявили, что Россия пыталась вмешиваться в парламентские выборы, которые состоялись в стране в 2024 году, а также предпринимала атаки против авиадиспетчерского центра. В связи с этим российский посол в Берлине Сергей Нечаев был вызван в Министерство внутренних дел страны, передает ВВС.

Официальный представитель МИД Германии заявил, что власти страны «теперь могут провести четкую связь между кибератакой против авиационной безопасности Германии в августе 2024 года с хакерской организацией APT28, также известной как Fancy Bear».

Западные разведслужбы заявляют, что хакерская группировка Fancy Bear является подразделением Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ.

«Во-вторых, мы можем определенно заявить, что Россия при помощи кампании, организованной группой Storm 1516, пыталась оказать влияние на последние федеральные выборы и дестабилизировать их», — также заявил представитель МИД.

Что известно об этих группах

В этом году министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что группа Storm 1516 также стремилась повлиять на французские парламентские выборы, прошедшие в 2024 году.

Весной этого года газета Le Monde писала, что французские власти решили начать публично разоблачать российские операции в сети. Тогда они связали с структурными подразделениями ГРУ взлом предвыборного штаба Эммануэля Макрона в 2017 году и кибератаку на сайт телеканала TV5 Monde в 2015 году.

Группа имеет опыт создания постановочных видеороликов, в которых снимаются люди, изображающие украинских солдат.

