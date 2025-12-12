закрыть
13 декабря 2025, суббота, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинскую ракету «Сапсан» запустили в серийное производство

  • 12.12.2025, 23:46
  • 1,200
Украинскую ракету «Сапсан» запустили в серийное производство

Москве приготовиться.

Российские СМИ уже пугают, что под угрозой удара этой ракетой оказались такие крупные города, как Москва, Тула, Владимир и т.д., передает «Милитарный».

Минобороны Украины впервые заключило контракт на закупку украинского ракетного комплекса 1КР1 «Сапсан» в 2022 году. В 2025 году этот комплекс уже серийно производят и регулярно применяют. Об этом рассказал Александр Лиев, который в 2022–2023 годах отвечал за государственные закупки в Минобороны.

Он подписал первый контракт с «КБ Южное» в августе 2022 года. До этого официальное название комплекса не раскрывалось.

Теперь известно, что он имеет индекс 1КР1 и название «Сапсан».

По словам Лиева:

- в 2023 году состоялись первые испытания ракеты,

- в 2024 – первые ударные применения по российским целям,

- в 2025 – «Сапсан» начали использовать системно, а его производство стало серийным.

В мае 2025 года у Зеленского сообщил, что «Сапсан» уничтожил российский командный пункт почти в 300 километрах. Уже в декабре президент публично подтвердил применение «Сапсана».

Известно, что на начало 2022 года для комплекса «Сапсан» разрабатывали две версии ракет:

- 900 миллиметров диаметром и дальностью до 500 километров – для нужд ВСУ;

- 600 миллиметров диаметром и дальностью до 280 километров – с возможностью экспорта.

Обе ракеты имели боевую часть массой около 500 килограммов.

Для точного поражения цели, кроме спутниковой и инерционной навигации, создавали четыре типа головок самонаведения: электрооптическую, инфракрасную, радиолокационную, комбинированную (электрооптическая + радиолокационная).

Следует заметить, что россияне хорошо знали о разработке украинской баллистической ракеты «Сапсан», и опасались ее. Так, они неоднократно докладывали о якобы ударах по объектам, задействованных в производстве этих ОТРК.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук