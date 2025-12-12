Украинскую ракету «Сапсан» запустили в серийное производство 12.12.2025, 23:46

1,200

Москве приготовиться.

Российские СМИ уже пугают, что под угрозой удара этой ракетой оказались такие крупные города, как Москва, Тула, Владимир и т.д., передает «Милитарный».

Минобороны Украины впервые заключило контракт на закупку украинского ракетного комплекса 1КР1 «Сапсан» в 2022 году. В 2025 году этот комплекс уже серийно производят и регулярно применяют. Об этом рассказал Александр Лиев, который в 2022–2023 годах отвечал за государственные закупки в Минобороны.

Он подписал первый контракт с «КБ Южное» в августе 2022 года. До этого официальное название комплекса не раскрывалось.

Теперь известно, что он имеет индекс 1КР1 и название «Сапсан».

По словам Лиева:

- в 2023 году состоялись первые испытания ракеты,

- в 2024 – первые ударные применения по российским целям,

- в 2025 – «Сапсан» начали использовать системно, а его производство стало серийным.

В мае 2025 года у Зеленского сообщил, что «Сапсан» уничтожил российский командный пункт почти в 300 километрах. Уже в декабре президент публично подтвердил применение «Сапсана».

Известно, что на начало 2022 года для комплекса «Сапсан» разрабатывали две версии ракет:

- 900 миллиметров диаметром и дальностью до 500 километров – для нужд ВСУ;

- 600 миллиметров диаметром и дальностью до 280 километров – с возможностью экспорта.

Обе ракеты имели боевую часть массой около 500 килограммов.

Для точного поражения цели, кроме спутниковой и инерционной навигации, создавали четыре типа головок самонаведения: электрооптическую, инфракрасную, радиолокационную, комбинированную (электрооптическая + радиолокационная).

Следует заметить, что россияне хорошо знали о разработке украинской баллистической ракеты «Сапсан», и опасались ее. Так, они неоднократно докладывали о якобы ударах по объектам, задействованных в производстве этих ОТРК.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com