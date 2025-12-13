закрыть
МИД Турции отреагировал на повреждение судна турецкой компании ударом РФ

  13.12.2025, 1:30
Пострадали ли граждане Турции?

МИД Турции выразил обеспокоенность после атаки на судно турецкой компании, которое было повреждено в украинском порту Черноморск.

Заявление опубликовано на сайте МИД Турции, пишет «Европейская правда».

Отмечается, что атака на порт Черноморск, произошедшая 12 декабря, в результате которой было повреждено судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, «свидетельствует об обоснованности наших ранее высказанных опасений по поводу распространения войны, продолжающейся в нашем регионе, на Черное море, а также на безопасность и свободу судоходства».

По предварительным сообщениям, ни один гражданин Турции в результате нападения не пострадал.

Генеральное консульство Турции в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку турецким гражданам, отметили в МИД.

«В этой связи мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости принятия соглашения, направленного на предотвращение эскалации в Черном море путем приостановления атак, которые представляют угрозу безопасности навигации и направлены на энергетическую и портовую инфраструктуру сторон», – заявили в турецком министерстве.

Оператор Cenk Denizcilik сообщил, что пострадало судно M/V CENK T, которое курсирует между турецким портом Карасу и Одессой.

