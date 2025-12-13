Под Покровском ВСУ крушат колонны РФ
- 13.12.2025, 6:00
Эксперт спрогнозировал, когда иссякнут резервы врага.
Украинские подразделения недавно выбили колонну врага под Покровском. В общем оккупанты уже ввели на фронт свои резервы.
Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в течение первой половины 2025 года оккупанты взяли своеобразную оперативную паузу на фронте. Они накапливали ресурсы, которые уже фактически полностью использовали.
Чего ожидать дальше на фронте?
Как отметил Свитан, ближе к сентябрю оккупанты усилили свое наступление на фронте. И похоже на то, что они уже используют свои стратегические резервы в бою.
Вполне вероятно, что совсем скоро российские оккупанты снова возьмут оперативную паузу на фронте. На некоторых направлениях наступление будет активным, но на других боевые действия несколько замедлятся.
- Сейчас они будут максимально использовать все силы и средства перед стратегической паузой. Поэтому и слышим много информации о Волчанск, Северск, Константиновку, Гуляйполе. Российские оккупанты пробуют захватить города, чтобы зафиксировать определенную линию соприкосновения, чтобы планировать дальнейшие наступательные операции, – сказал Свитан.