Под Покровском ВСУ крушат колонны РФ 13.12.2025, 6:00

Эксперт спрогнозировал, когда иссякнут резервы врага.

Украинские подразделения недавно выбили колонну врага под Покровском. В общем оккупанты уже ввели на фронт свои резервы.

Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в течение первой половины 2025 года оккупанты взяли своеобразную оперативную паузу на фронте. Они накапливали ресурсы, которые уже фактически полностью использовали.

Чего ожидать дальше на фронте?

Как отметил Свитан, ближе к сентябрю оккупанты усилили свое наступление на фронте. И похоже на то, что они уже используют свои стратегические резервы в бою.

Вполне вероятно, что совсем скоро российские оккупанты снова возьмут оперативную паузу на фронте. На некоторых направлениях наступление будет активным, но на других боевые действия несколько замедлятся.

- Сейчас они будут максимально использовать все силы и средства перед стратегической паузой. Поэтому и слышим много информации о Волчанск, Северск, Константиновку, Гуляйполе. Российские оккупанты пробуют захватить города, чтобы зафиксировать определенную линию соприкосновения, чтобы планировать дальнейшие наступательные операции, – сказал Свитан.

