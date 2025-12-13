WSJ: Уиткофф приедет на переговоры с Зеленским и лидерами Европы в эти выходные 1 13.12.2025, 8:58

Стив Уиткофф

Фото: Terry Renna/AP

США стремятся достигнуть мирного соглашения по Украине до конца года.

Специальный представитель США Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в эти выходные, для переговоров по мирному плану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения о прекращении войны с Россией до конца года.

Как пишет издание, решение направить на встречу Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и Россией по мирному плану США, подчеркивает усилия США по сокращению разногласий между Киевом и Вашингтоном по условиям мирного плана. В воскресенье и понедельник он также встретится со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии.

По словам источников WSJ, на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также различные помощники из их стран, занимающиеся вопросами Украины.

Ранее Белый дом заявлял, что президент Трамп направит официального представителя на встречу только в том случае, если сочтет, что в мирных переговорах достигнут достаточный прогресс, при этом пресс-секретарь Каролина Ливитт отметила, что он «устал от встреч ради встреч».

В то же время европейские лидеры первоначально надеялись организовать встречу с Трампом в Европе в эти выходные для обсуждения предложенных ими изменений в американском плане.

Встреча состоится на фоне недавнего ответа Украины и ее союзников на предложенный Трампом мирный план. По словам источников WSJ, остаются серьезные спорные моменты, особенно в отношении украинской территории, которую Москва хочет захватить, а Киев отказывается уступать в одностороннем порядке.

