закрыть
13 декабря 2025, суббота, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Уиткофф приедет на переговоры с Зеленским и лидерами Европы в эти выходные

1
  • 13.12.2025, 8:58
  • 1,038
WSJ: Уиткофф приедет на переговоры с Зеленским и лидерами Европы в эти выходные
Стив Уиткофф
Фото: Terry Renna/AP

США стремятся достигнуть мирного соглашения по Украине до конца года.

Специальный представитель США Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в эти выходные, для переговоров по мирному плану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения о прекращении войны с Россией до конца года.

Как пишет издание, решение направить на встречу Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и Россией по мирному плану США, подчеркивает усилия США по сокращению разногласий между Киевом и Вашингтоном по условиям мирного плана. В воскресенье и понедельник он также встретится со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии.

По словам источников WSJ, на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также различные помощники из их стран, занимающиеся вопросами Украины.

Ранее Белый дом заявлял, что президент Трамп направит официального представителя на встречу только в том случае, если сочтет, что в мирных переговорах достигнут достаточный прогресс, при этом пресс-секретарь Каролина Ливитт отметила, что он «устал от встреч ради встреч».

В то же время европейские лидеры первоначально надеялись организовать встречу с Трампом в Европе в эти выходные для обсуждения предложенных ими изменений в американском плане.

Встреча состоится на фоне недавнего ответа Украины и ее союзников на предложенный Трампом мирный план. По словам источников WSJ, остаются серьезные спорные моменты, особенно в отношении украинской территории, которую Москва хочет захватить, а Киев отказывается уступать в одностороннем порядке.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук