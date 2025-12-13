Москва под угрозой: комплекс «Сапсан» запустили в серийное производство

Москва под угрозой: комплекс «Сапсан» запустили в серийное производство1
- 13.12.2025, 9:14
- 2,274
Дальность поражения ракет — до 500 км.
В августе 2022-го года Министерство обороны Украины впервые заключило государственный контракт на закупку оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 1КР1 «Сапсан». А уже в этом году он вышел на системное применение, а производство стало серийным.
Враг же впервые ощутил на себе действие этого вооружения в 2024-м году. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента государственных закупок Министерства обороны Украины в 2022-2023 годах Александр Лиев.
«В августе 2022 года, руководя департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины я взял на себя ответственность заключить первый государственный контракт с ГП «КБ Южное» на закупку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса 1КР1 «Сапсан». Разработал, заключил и подписал госконтракт, обеспечил предоплату. Далее – контроль выполнения, совещания, ресурсы, сроки, координация большой кооперации, которая тянулась через всю страну», – написал он.
По словам Лиева, в 2023 году состоялись первые испытания ОТРК, в 2024-м – первые тестовые применения по российским целям.
«Искренне радуюсь причастностью к реальному усилению наших ВСУ... Это оооочень хорошо!» Для баллистического ОТРК это темп колоссальный!» – отметил Лиев.
Что такое ОТРК «Сапсан»
Это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс нового поколения. Баллистическая ракета твердотопливного типа обладает высокоточной системой наведения.
Основные тактико-технические характеристики вооружения:
– Дальность поражения: до 500 км.
– Масса ракеты: ~3 500 кг
– Масса боевой части: 500 кг.
– Скорость полета: до 2 300 м/с (7 Махов)
– Вероятное отклонение (CEP): до 10 м
Система наведения:
– инерционная;
– спутниковая коррекция;
– несколько типов головок самонаведения, разработанных «Южным» (оптико-электронные, радиолокационные – под разные типы целей).
Время подготовки к пуску – менее 10 минут, время сворачивания после пуска – 4 минуты.
Это максимально приближенная к современным мировым ОТРК система, созданная внутри Украины и полностью контролируемая государством.
Почему это важно для ВСУ
Глубина удара ОТРК «Сапсан» – до 500 км. Это дает возможность поражать тыловые базы, командные пункты, авиабазы, логистику врага.
Вооружение имеет высокую точность – ОТРК работает не «по площади», а адресно по важным для Украины целям.
Это вооружение – суверенная технология.
«Никаких «разрешений» от партнеров, никаких ограничений MTCR для внутреннего применения. Украина сама решает, когда и где работает ее ракета», – отметил Лиев.
Сейчас ОТРК уже в серийном производстве, это реальная промышленная серия. К тому же, цена достаточно выгодно отличает «Сапсан» от аналогов из НАТО.