Москва под угрозой: комплекс «Сапсан» запустили в серийное производство

Дальность поражения ракет — до 500 км.

В августе 2022-го года Министерство обороны Украины впервые заключило государственный контракт на закупку оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 1КР1 «Сапсан». А уже в этом году он вышел на системное применение, а производство стало серийным.

Враг же впервые ощутил на себе действие этого вооружения в 2024-м году. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента государственных закупок Министерства обороны Украины в 2022-2023 годах Александр Лиев.

«В августе 2022 года, руководя департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины я взял на себя ответственность заключить первый государственный контракт с ГП «КБ Южное» на закупку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса 1КР1 «Сапсан». Разработал, заключил и подписал госконтракт, обеспечил предоплату. Далее – контроль выполнения, совещания, ресурсы, сроки, координация большой кооперации, которая тянулась через всю страну», – написал он.

По словам Лиева, в 2023 году состоялись первые испытания ОТРК, в 2024-м – первые тестовые применения по российским целям.

«Искренне радуюсь причастностью к реальному усилению наших ВСУ... Это оооочень хорошо!» Для баллистического ОТРК это темп колоссальный!» – отметил Лиев.

Что такое ОТРК «Сапсан»

Это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс нового поколения. Баллистическая ракета твердотопливного типа обладает высокоточной системой наведения.

Основные тактико-технические характеристики вооружения:

– Дальность поражения: до 500 км.

– Масса ракеты: ~3 500 кг

– Масса боевой части: 500 кг.

– Скорость полета: до 2 300 м/с (7 Махов)

– Вероятное отклонение (CEP): до 10 м

Система наведения:

– инерционная;

– спутниковая коррекция;

– несколько типов головок самонаведения, разработанных «Южным» (оптико-электронные, радиолокационные – под разные типы целей).

Время подготовки к пуску – менее 10 минут, время сворачивания после пуска – 4 минуты.

Это максимально приближенная к современным мировым ОТРК система, созданная внутри Украины и полностью контролируемая государством.

Почему это важно для ВСУ

Глубина удара ОТРК «Сапсан» – до 500 км. Это дает возможность поражать тыловые базы, командные пункты, авиабазы, логистику врага.

Вооружение имеет высокую точность – ОТРК работает не «по площади», а адресно по важным для Украины целям.

Это вооружение – суверенная технология.

«Никаких «разрешений» от партнеров, никаких ограничений MTCR для внутреннего применения. Украина сама решает, когда и где работает ее ракета», – отметил Лиев.

Сейчас ОТРК уже в серийном производстве, это реальная промышленная серия. К тому же, цена достаточно выгодно отличает «Сапсан» от аналогов из НАТО.

