«Это не крепостное право»: как избавиться от нелюбимой работы

Пять случаев, когда в Беларуси обязаны уволить — даже если начальник против.

Контракт дает работникам некоторые гарантии, но может сделать увольнение сложным. Когда человек хочет уйти, его убеждают, что нужно обязательно доработать до конца контракта. Так ли это на самом деле? Разбираем ситуации, когда работодатель должен отпустить сотрудника, и почему игнорировать эти нормы может быть рискованно для самого нанимателя, пишет Onliner.

Ситуация №1. У работника заканчивается контракт

Это самый простой способ уволиться: когда у работника заканчивается контракт и он не планирует продлевать сотрудничество.

Но даже если сотрудник хочет уйти и уже говорил об этом раньше, наниматель должен соблюдать определенные формальности, объясняет юрист, автор онлайн-курсов по обучению кадровому учету Светлана Семенихина.

Когда срок контракта подходит к концу, работодатель должен письменно уведомить сотрудника о том, продлевают с ним отношения или нет. Сделать это нужно минимум за месяц до даты окончания контракта. Работник ознакомляется с уведомлением и ставит отметку: согласен он продолжать работу или собирается уйти.

Если в уведомлении написано, что контракт прекращают, вариантов остаться для работника нет. Объяснять причины наниматель не обязан.

— Наниматель не обязан обосновывать, почему он не продлевает контракт. Более того, есть риск (и на практике встречаются ситуации), что контракт не продлевают и с сотрудниками, у которых не было проблем с дисциплиной и выполнением рабочих задач, — здесь решающее слово всегда за нанимателем, — поясняет Светлана Семенихина.

Но если работодатель хочет сохранить человека в штате, он направляет уведомление с предложением продлить контракт. Дальше уже работник решает, стоит ли оставаться. Он может отказаться — если давно планировал уход, присматривает новую работу или собирается открыть свое дело и работать на себя. В таком случае нет оснований, чтобы задерживать работника в компании и мешать его уходу.

Ситуация №2. Как уволиться по соглашению сторон

Это один из самых гибких способов досрочно прекратить контракт, но есть важный нюанс: он работает только тогда, когда и работник, и наниматель согласны расстаться.

Уйти по соглашению сторон можно в любой момент — неважно, будет это через месяц или через год после подписания контракта.

При этом важно выполнить два условия:

Обе стороны договорились, что прекращают контракт. Без согласия работодателя просто так уйти не получится.

Стороны согласовывают конкретную дату увольнения — например, 15 декабря, — и эта дата фиксируется в заявлении на увольнение.

— Работник может в любой момент попробовать договориться с нанимателем, чтобы тот отпустил его пораньше. Но здесь тоже решающее слово будет за нанимателем, потому что соглашение сторон априори предполагает, что на увольнение согласны обе стороны — как наниматель, так и работник.

Истории работников

Хотела уйти по соглашению сторон, но начальник против

Елизавета четыре года работала в одной из торговых сетей, а потом решила сменить сферу деятельности. Она подала заявление на увольнение, чтобы успеть начать новую работу, и даже прошла стажировку на новом месте.

Однако оказалось, что ее заявление где-то застряло — на старой работе его долго не регистрировали и не подписывали, а уже нужно было выходить на новую работу.

Ситуация №3. Можно ли уйти, если только устроился на работу

Если человек только устроился на работу, но уже понял, что не хочет там оставаться, он может воспользоваться своим правом уволиться во время испытательного срока.

Важно! Такая возможность уволиться есть только в том случае, если наниматель и работник подписали договор именно с условием предварительного испытания. Это условие должно быть включено в текст трудового договора (или контракта).

— По закону наниматель вправе при приеме на работу установить испытательный срок, то есть период времени, в течение которого у него будет возможность присмотреться к сотруднику, сделать вывод, подходит он ему или нет, — объясняет Светлана Семенихина.

Кстати, у сотрудника есть абсолютно такая же зеркальная возможность оценить работодателя: во время испытательного срока контракт можно расторгнуть по инициативе как нанимателя, так и работника.

Испытательный срок может длиться максимум 3 месяца.

Есть исключения, когда он может длиться дольше, но их немного (например, в таможенных органах испытательный срок может быть от 3 до 6 месяцев). В целом стандартный срок обычно составляет 3 месяца.

Сотрудник (как и наниматель) может расторгнуть контракт либо в последний день испытательного срока, либо в любой момент — например, через день, неделю или месяц. При этом вторую сторону нужно предупредить о своем решении письменно не позднее чем за 3 дня.

— То есть обязанность по поводу предварительного письменного уведомления действует и для нанимателя, и для работника, — обращает внимание юрист.

При увольнении в период испытательного срока у работника все довольно просто: если он решил уйти, то просто подает заявление и письменно предупреждает нанимателя, обосновывать свое решение никак не нужно.

Истории работников

Попытался уволиться на испытательном, а получил проблему с трудовой

Мужчина устроился на работу по контракту с испытательным сроком на месяц, но через шесть дней работы по 12 часов понял, что нагрузка для него слишком тяжелая, и решил уйти.

Он рассчитывал на увольнение по соглашению сторон, чтобы в трудовой книжке была нейтральная формулировка, однако компания предложила вариант «Не прошел испытательный срок».

А вот для нанимателя ситуация совсем другая. Чтобы расстаться с работником на испытательном сроке по своей инициативе, ему придется собрать доказательства того, что сотрудник не справлялся с обязанностями. Это могут быть акты, служебные и докладные записки, объяснительные самого работника и его коллег — все, что подтверждает нарушения или недостатки в работе.

Есть и важный нюанс: если сотрудник заболел во время испытательного срока, этот период продлевается.

Например, испытание длится 3 месяца, но человек проболел один из них — значит, месяц болезни исключается из срока, потому что у работника фактически не было возможности выполнять свои обязанности. Испытание продлевается на такой срок, в течение которого человек отсутствовал, и этот дополнительный период снова дает обеим сторонам возможность расторгнуть контракт в рамках испытательного срока.

Ситуация №4. Когда сотрудник не может больше работать

Контракт можно расторгнуть досрочно, если у работника появились обстоятельства, которые мешают ему продолжать работу. Это увольнение по требованию работника — основание, описанное в статье 41 Трудового кодекса.

В законе перечислено несколько типичных причин: болезнь, инвалидность, призыв на военную службу. Но этот список открытый — уважительной может быть любая ситуация, которая действительно делает работу невозможной.

Если работник считает причину уважительной, а наниматель — нет, вопрос решает суд. И уже суд определяет, может ли сотрудник продолжить работу.

— На практике встречаются разные случаи. Например, работник переезжает в другой город, откуда невозможно добираться до места работы. Переезд из Витебска в Минск или из Минска в Гомель и наоборот может стать уважительной причиной, а вот переезд на небольшое расстояние — не всегда: суд может посчитать, что сотрудник может добираться на работу.

К уважительным причинам также относят болезнь самого работника, необходимость ухода за больным членом семьи или ситуацию, когда мужа или жену переводят на работу в другой город и семья переезжает вместе.

Истории работников

«Вопиющий случай». Работница не могла уволиться четыре месяца

Татьяна хотела уйти с работы и переехать к мужу в другой район, но столкнулась с проблемой: руководство сельхозпредприятия отказалось увольнять ее досрочно. Первое заявление она подала еще в апреле, когда муж получил новую прописку, но директор не посчитал это причиной для увольнения. Даже после того, как Татьяна с детьми оформила регистрацию по новому месту жительства и подала повторное заявление, увольнения все равно не произошло.

Работодатель объяснял это тем, что по закону увольнять досрочно нужно только при уважительной причине, а переезд в другой район не всегда считается таковой.

Ситуация №5. На работе нарушают трудовое законодательство

Пятая причина, когда работник вправе задуматься о досрочном увольнении, тоже закреплена в статье 41 Трудового кодекса. Речь о ситуации, когда работодатель нарушает трудовое законодательство или условия договора с сотрудником.

Примеры таких нарушений:

Не выплачивают зарплату или задерживают выплаты.

Не выплачивают либо не вовремя выплачивают отпускные.

Не предоставляют трудовой отпуск по графику.

Нарушают режим рабочего времени (например, заставляют работать сверхурочно, в выходные или праздники, хотя это не согласовано).

— Если такие нарушения есть, то это основание, чтобы работник даже не попросил, а потребовал досрочно расторгнуть контракт. Если наниматель все равно не хочет отпускать, работник вправе обратиться в инспекцию труда, прокуратуру или в суд — это уже крайний случай, если наниматель сам объективно не оценивает происходящее и не понимает, что он очень серьезно нарушил законодательство.

Важно для работодателя: нарушение трудового законодательства — это не только риск потерять сотрудника в любой момент по его требованию, но и материальные последствия. За допущенные нарушения работодатель обязан будет выплатить компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат.

Для работодателя такие нарушения невыгодны. Если работник обратится в инспекцию труда, нанимателю могут дать штраф по статье 10.12 КоАП (от 2 до 20 базовых величин).

— Кроме того, если дело дойдет до суда, работник может потребовать компенсацию морального вреда. Поэтому для работодателя любые нарушения — невыплата или задержка зарплаты, отпускных, нарушение режима работы — могут обернуться значительными материальными последствиями.

