«Путин шаг в шаг идет по пути СССР» 13.12.2025, 9:58

Эксперт указал на роковую ошибку Кремля.

Увеличение расходов на войну свидетельствует о том, что Россия уверенно идет по пути СССР и повторяет его историю.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Он напомнил, что высокая милитаризация экономики СССР привела к развалу Союза, причем даже без войны (ее не было на момент распада).

«Максимальные расходы Советского Союза на военно-промышленный комплекс составляли 39% бюджета СССР. Россия уже почти достигла этой отметки, заложив в бюджет-2026 более 38% расходов на войну и «оборону». То есть мы наблюдаем точное повторение первопричин развала Советского Союза, Россия шаг в шаг идет по пути Союза», - отметил эксперт.

Новак отметил, что основной причиной распада СССР была экономическая: советская экономика не выдержала гонки вооружений и расходов на ВПК, и в какой-то момент союзный бюджет утратил возможность финансировать бюджеты республик.

«То же самое сейчас происходит в российской экономике: федеральный бюджет больше не может на прежнем уровне финансировать бюджеты субъектов федерации. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что уже в 2025 году местные бюджеты значительно сократили расходы, причем даже расходы на нужды войны, например, на выплаты за подписание контрактов российскими гражданами с армией РФ», - пояснил эксперт.

Он отметил, что в большинстве регионов РФ сумма единовременной выплаты при подписании контракта уменьшилась с 3 миллионов рублей (в среднем) до 600 тысяч рублей.

«То есть в пять раз! Подчеркиваю, это основные расходы россиян, которые обеспечивают ведение войны против Украины, но даже они сокращаются. Если эти первоочередные для Кремля статьи местных бюджетов не выполняются, то можно представить, как финансируются на местах расходы, которые не являются приоритетными для российских властей», - подытожил эксперт.

