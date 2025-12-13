Американец целый год ел только мясо и яйца 13.12.2025, 10:04

1,306

Что произошло с его организмом?

Американец Патрик Энсли показал потрясающее преобразование своего тела, похудев и улучшив качество жизни, после того, как целый год придерживался carnivore diet — диеты хищника, едя только мясо и яйца.

Об этом пишет Lad Bible.

Модные диеты уже давно стали привычным явлением: интервальное голодание и различные соковые очистки только набирают обороты. Но появилась новая тенденция, которая полностью переворачивает представление о здоровом питании, отбрасывая фрукты и овощи в пользу исключительно мясных блюд. Речь идет о диете хищника (carnivore diet). Этот стиль питания, популяризированный инфлюенсерами, предусматривает полный отказ от растительной пищи и потребление только продуктов животного происхождения — фактически так питаются львы, акулы или обычный домашний кот.

Одним из тех, кто решил попробовать такой подход, стал американец Патрик Энсли. Он стремился срочно уменьшить вес, который достиг 300 фунтов (около 136 кг). Настроившись на кардинальные изменения, техник из Милфорда, штат Небраска, начал ежедневно потреблять стейк весом 16 унций (около 450 г), фунт говядины и шесть яиц — и придерживался этого меню целый год подряд.

Год на диете хищника: что изменилось

Патрик регулярно публиковал видеоотчеты на YouTube, где демонстрировал изменения. По его словам, через 10 месяцев он уменьшил объем талии на 19 дюймов (48 см), а бедер — на 12,5 дюймов (32 см), что позволило ему перейти к на несколько размеров меньшим брюкам.

Рассказывая об эффекте от такого рациона, мужчина отметил, что его самочувствие существенно улучшилось.

«Разница между тем временем и сейчас просто сумасшедшая. Теперь я прихожу домой и могу бросать своего двухлетнего сына на диване, подбрасывать его, играть в машинки и поезда — все, что он любит — и при этом у меня еще остается энергия для семьи», — поделился Патрик.

Он отметил, что начал лучше спать — теперь просыпается бодрым, а не истощенным, и чувствует, что мыслит яснее.

«Я очень быстро начал чувствовать себя лучше психологически. Я снова нашел свое предназначение в жизни», — отметил мужчина.

К эксперименту присоединилась и его жена Кейт, которая также перешла на диету хищника. В недавнем видео она поделилась, что чувствует значительный прилив энергии.

«Теперь я чувствую, что у меня есть силы работать в течение всего дня. Я могу сделать гораздо больше. Это действительно большое изменение», — сказала женщина.

Патрик Энсли до и после диеты хищника

Полезна ли диета хищника на самом деле?

Специалисты отмечают, что такой режим питания не стоит начинать без профессиональной консультации. Согласно рекомендациям британской службы здоровья, сбалансированный рацион должен содержать не менее пяти порций фруктов и овощей, продукты с высоким содержанием клетчатки (картофель, хлеб, рис), молочные продукты или их заменители, источники белка и ненасыщенные жиры. В то же время, суточная норма красного или переработанного мяса не должна превышать 70 г.

«Я рекомендую сосредоточиться на разнообразии. У регулярного употребления клетчатки есть множество преимуществ: нормализация работы кишечника, снижение риска диабета 2 типа, улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы и уменьшение риска некоторых видов рака. Поэтому полное исключение клетчатки из рациона является опасным и повышает риск развития многих заболеваний, включая болезни сердца и печени», — рассказала ранее частный диетолог из Dietitian Fit Рима Пиллай.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com