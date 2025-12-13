Германия вызвала российского посла «на ковер» 13.12.2025, 10:13

1,428

Берлин обвинил Москву во вмешательстве в выборы и кибератаках на аэропорты.

Власти Германии заявили, что Россия усилила гибридные атаки на критическую инфраструктуру страны и ее за это ждут последствия, включая новые санкции, такие как запрет на въезд и заморозку активов российских граждан, пишет Bloomberg. В связи с этим МИД Германии в пятницу вызвал российского посла Сергея Нечаева, сообщили в ведомстве.

«В последнее время мы наблюдаем резкое увеличение гибридной активности со стороны России, включая кампании по дезинформации и шпионаж, кибератаки и попытки саботажа», — заявил пресс-секретарь министерства Мартин Гизе. По его словам, у властей есть неопровержимые доказательства причастности ГРУ России к двум конкретным инцидентам, связанным с хакерской атакой на систему управления воздушным движением (DFS) Германии, произошедшей в августе 2024 года, а также вмешательством в парламентские выборы в феврале-2025.

На итоги голосования, как полагают власти ФРГ, пыталась повлиять связанная с ГРУ хакерская группа Storm-1516. С этой целью злоумышленники, уточняли в МИД, распространяли поддельные ролики, компрометирующие политиков Фридриха Мерца и Роберта Хабека. За атакой на службу авиабезопасности стоит другая группировка — «APT 28», известная как Fancy Bear, полагают в ведомстве.

Сам Нечаев, как сообщается в заявлении посольства России в ФРГ, отверг обвинения о связи российского государства к кибератакам на DFS и вмешательстве в выборы в Бундестаг. Заявления Берлина бездоказательны, не обоснованы и нелепы, цитирует слова Нечаева российское диппредставительство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com