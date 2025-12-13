Белорусов начали кодировать от шопоголизма?3
Психолог объяснил, в чем дело.
В интернете появилась информация о том, что белорусов якобы начали «кодировать» от шопоголизма. Что происходит на самом деле и лечат ли от этого, объяснил кризисный психолог Ян Ярошевич, пишет mlyn.by.
По его словам, новое понятие — «кодирование от шопоголизма», которое сейчас появилось, — это маркетинговый ход для привлечения внимания, но на самом деле никакого кодирования нет. Зависимости не лечатся за один раз, даже кодирование от алкогольной зависимости не гарантирует результат на 100%. Врачи-психиатры всегда советуют групповую или индивидуальную терапию с психологом либо участие в группах анонимных алкоголиков.
— В России распространены реабилитационные центры по лечению зависимостей, в том числе шопоголизма — в разговорной речи «рехабы». Туда направляют людей на определенный срок, где проводится комплексное лечение: индивидуальная терапия, групповые встречи и медикаментозная поддержка, — пояснил психолог.
Он отметил, что стоит это дорого — цена за курс может доходить до 500 тысяч российских рублей.
— В Беларуси в большинстве случаев работа с ониоманией (шопоголизм) происходит либо фармакологически, либо через индивидуальную терапию, — сказал он.
Психолог добавил, что у всякой зависимости есть основная причина, и нужно работать именно с ней, поэтому даже если бы кодирование от шопоголизма действительно существовало, оно бы не устраняло эту причину.