Захарова увидела в «схеме Долиной» заговор Запада против россиян

Захарова увидела в «схеме Долиной» заговор Запада против россиян5
- 13.12.2025, 10:30
МИД России озвучил дикую «теорию».
Дело российской певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников, может использоваться недругами и врагами России, чтобы «стравить людей» внутри страны, заявила в разговоре с журналистами официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет RTVI.
— Очевидно, они [противники России] <…> понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, — это столкновение людей, — заключила дипломат.
По ее словам, необходимо видеть «всю глубину этого вопроса» и понимать, что «это часть того, что нам было подброшено», чтобы дать соответствующий ответ на этот вызов «как сообщество, как общество, как народ».
— Потому что действительно задета одна из самых чувствительных тем, связанных даже не только с недвижимостью, а с жильем, с тем, что составляет для каждого человека свой такой ближний круг, — заявила Захарова (цитата по ТАСС).
Напомним, в соцсетях получил широкую известность «эффект Долиной». Все началось после того, как в 2024 году певица отдала телефонным мошенникам больше 300 миллионов российских рублей (свыше 3 млн долларов) — в том числе деньги с продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд и выиграла его. В результате квартиру ей вернули. А покупательнице, оставшейся без квартиры, предложили пытаться забрать деньги у мошенников.
Россиян возмутил поступок Долиной, которая оставила покупательницу ее квартиры и без жилья, и без денег. Зрители стали массово сдавать билеты на концерты артистки.
Тем временем в российских судах начали рассматривать похожие дела.