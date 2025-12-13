«Продавцы обуви в шоке: как вы такую отрастили?!» 3 13.12.2025, 10:37

Истории белорусов с нестандартным размером ноги.

Говорят, размер не имеет значения. Ну, смотря чего именно. Размер ноги — характеристика, о которой большинство людей вспоминают лишь в магазине. Но для тех, чья ступня существенно отличается от стандарта, выбор обуви превращается в либо в постоянный квест, либо в невыносимо долгие отношения с одной и той же парой кроссовок, пишет Onliner.

«Мужчины восхищаются размером моей ноги»

У Алины 32-й размер ноги. Звучит слегка аномально, но девушка вполне спокойно приписывает свою особенность в довесок к своей миниатюрной фигуре и росту 155 сантиметров. А вот откуда взялись они — генетическая загадка: Алина говорит, что все близкие родственники более-менее укладываются в среднестатистические параметры. Так что родители белоруски поначалу даже настороженно отнеслись к дочери-Дюймовочке.

— Меня возили к эндокринологу, делали снимки кистей, но ничего подозрительного врачи не обнаружили. Лет в 14—15, помню, сказали, что дальше вытягиваться конечности не будут. Ходили разговоры про гормоны роста, но в итоге мне ничего не кололи: ну, как выросла, так выросла.

Никаких особых комплексов в подростковом возрасте, вспоминает Алина, не было: сверстников вообще никогда не интересовал ни ее рост, ни размер ноги. В старших классах, правда, уже захотелось, как все школьные модницы, носить каблуки — и вот с этим начались проблемы: туфли на каблуках меньше 36-го размера найти попросту невозможно. Приходилось специально ездить в райцентр, делать на заказ.

Обычные туфли Алины легко помещаются в ладонь. А на фото справа — ее кроссовка на фоне «гиганта» 38-го размера

Фото: ONLINER

С появлением китайских маркетплейсов вопрос вроде бы решился, но тоже с нюансами. Заказывать все равно приходится наугад: даже если красивые туфли 32-го размера находятся, то далеко не факт, что через месяц после заказа не обнаружится, что нога из них банально выпадает — из-за недостаточной ширины стопы. За годы проб и ошибок Алина нашла для себя рабочий метод: нашивать на обувь дополнительные ремешки.

— На постоянной основе сотрудничаю с одной и той же мастерской. Заказываю обувь из Китая, везу к ним. Мастера поднимают стельки, докладывают поролон и проводят еще много разных манипуляций. То есть сначала ждешь месяц, чтобы получить «кота в мешке», а потом еще в Минске столько же с ним «играешься», приводя в носибельный вид.

Просто так прийти в обычный обувной магазин, выбрать что-то и сразу носить? Нет, это нереально. Сейчас появилось несколько специализированных магазинов, которые привозят модели маленького размера — какие-нибудь сапоги, наверное, я еще могу у них взять. Наденешь толстый носок, подложишь стельку, и сапог станет по размеру. С туфлями и босоножками так не получится.

Так что если планируется какое-нибудь торжественное мероприятие, то начинать возиться с обувью иногда приходится за полгода.

Фото: ONLINER

В общем, по сути, это все хлопоты, которые доставляет 32-й размер, да и с ними Алина смирилась. Сетует лишь на то, что, видимо, никогда не сможет позволить себе какие-нибудь крутые брендовые туфли, причем, что самое обидное, не финансово, а физически. В повседневности же маленькая ступня — однозначная изюминка, которой, конечно же, чаще всего восхищаются мужчины. Квентин Тарантино, уверены, взял бы Алину в новый фильм вообще без кастинга.

— Часто слышу о том, что это мило, красиво, сексуально, женственно. Все это, разумеется, очень приятно. Негатива в этом плане никогда не было, в магазине разве что могут удивиться: «Это вы не ребенку берете, себе?!» А так и парни, и девушки говорят, что мне точно повезло и гораздо хуже было бы жить с ногами 41-го размера: с моим ростом они бы смотрелись крайне нелепо.

Для девушки маленькая, изящная нога — однозначно выигрышная ситуация. Некоторые мои знакомые даже с 39-м размером стесняются надевать туфли с острым носом, потому что в них нога становится еще длиннее. А у меня все прекрасно, всегда чувствую себя Золушкой.

«Задумываюсь об удалении фаланги пальца, чтобы влезать хотя бы в 50-й размер»

Сергей дает нам краткую хронологию роста своей ноги: к 12 годам у него уже был 46-й размер, к 15 ступня вымахала до 50-го. Сейчас парню 27, и он может похвастаться исполинским 52-м.

В детских обувных магазинах Сергею за всю жизнь, кажется, побывать так и не удалось: просто не было смысла. В младшей школе он донашивал ботинки за отцом, к средней уже поменялись местами. При этом нога росла настолько стремительно, что обувь просто не успевала изнашиваться. Поэтому, смеется Сергей, папа получал после него практически новенькие ботинки.

Фото: ONLINER

— В школе над этой ситуацией особо не шутили, максимум на физкультуре какой-нибудь мелкий одноклассник мог надеть мои огромные кроссовки и шутить, что это лыжи. По-настоящему свое отличие от сверстников я ощутил после поступления в университет. Хотел, как и все, приобрести и красивые классические туфли, и берцы (тогда в моде был стиль милитари), и забавные тапочки в виде танков…

Но все, что мне оставалось, — это круглый год ходить в кроссовках Asics, потому что это единственная обувь за более-менее приемлемую цену, которую мне удалось найти. Наверное, я единственный среди своих знакомых, кто уже в четвертый раз покупает одну и ту же модель: у меня попросту нет другого выбора.

Делиться болью по поводу выбора обуви Сергей, кажется, может часами. Парень говорит, что и в магазинах, и на маркетплейсах размерная сетка, как правило, заканчивается на цифре 50. Все, что больше — это, по его словам, в основном «дешманский Китай». Число не выкупленных на ПВЗ моделей у Сергея уже перевалило за 30 штук. С зарубежными сайтами парень рисковать пока не хочет, иногда может выудить что-то на рынках, правда, почему-то кроссовки 52-го размера всегда раскупают именно перед его приходом.

— После таких фраз от продавцов появляется ощущение, что существует какое-то тайное комьюнити людей с большим размером ноги, которые всегда ловят свежие завозы большой обуви. А я в нем почему-то не состою!

В топе самых раздражающих бытовых проблем, которые не понять человеку с нормальным размером ноги, у Сергея — неожиданно — первое место занимают лестницы. Его ступня практически никогда не влезает на ступеньки, приходится делать шаги, как при катании на коньках, раздвигая носки в стороны. Особенно неудобно делать это на эскалаторе: нужно еще две-три секунды прицелиться, а сзади уже прет толпа.

Фото: ONLINER

Шкафчики для обуви тоже не рассчитаны на обувь большого размера. В те, что поделены на ячейки, Сергею и вовсе приходится запихивать по одной кроссовке — и все равно они будут на треть торчать наружу.

— Вождение автомобиля — отдельная тема. Представьте, что нужно делать это с огромной ногой 52-го размера, еще и обутой в кроссовку, делающую ее длиннее, а главное — шире. Это как если бы у обычного человека педаль была размером со спичечный коробок. Нога часто просто не влезает в нишу с педалями, а при неаккуратном нажатии на тормоз можно задеть педаль газа, что порой создает опасные ситуации на дорогах.

А еще, жалуется Сергей, вечно приходится извиняться: в транспорте — за чьи-то оттоптанные пальцы, в медцентрах — за то, что прошмыгнул без бахил, которые не налезают на ноги, как ни старайся. Так что свой билет в генетической лотерее он без всяких оговорок признает проигрышным.

— Я на полном серьезе иногда задумываюсь об удалении фаланги большого пальца, чтобы влезать хотя бы в 50-й размер. Всем, у кого такая же проблема, хочу пожелать лишь терпения и удачи в поисках нормальной обуви. А производителям — расширять свой ассортимент, чтобы прекратить наконец дискриминировать большеногих людей, которые тоже хотят носить не только одни и те же кроссовки.

«Сталкиваюсь с реакцией продавцов обуви: Как вы себе такую ногу отрастили?»

Одно из самых ярких воспоминаний из детства Анастасии — сборы в первый класс. Тогда у нее, шестилетки, нога уже доросла до 36-го размера. Дело было в конце девяностых, из всего скудного модельного ряда продавцы, разводя руками, предлагали лишь каблучищи на взрослую женщину. Сейчас бы девушка надела такие с удовольствием, да вот только цифру 44 на внутренней части обуви найти не легче, чем Святой Грааль.

— В среднем женские размеры у нас заканчиваются на 40—41-м, да и их еще надо поискать. У меня лично бо́льшая часть походов за обувью заканчивается на входе в магазин с вопросом о размерной сетке, до примерки дело почти никогда не доходит. В плане спортивной обуви выручает мужской отдел — и хорошо, что у нас сейчас такая странная мода, которая позволяет носить кеды под платье. Что-то можно найти в стоках: иностранные производители, к счастью, более-менее в курсе, что женская нога бывает большой.

Периодически, конечно, приходится сталкиваться с реакцией продавцов: «Как вы себе такую ногу отрастили?» А я не знаю, как я ее отрастила… Это же не волосы и не ногти, я не могу ее контролировать.

В семье же к аномалиям со ступнями были готовы: сами такие же. Мама и сестра девушки со своим 41-м размером самые «миниатюрные». У отца 47-й, и для него выбор обуви тоже всегда был тем еще квестом. Брат шагнул еще дальше: ищет себе размеры от 48-го до 50-го. Все эти цифры в генетическом лототроне, видимо, будут крутиться и дальше: 12-летний сын Анастасии уже носит кроссовки с цифрой 43 на стельке. Хотя 6-летняя дочь пошла скорее в отца и обходится стандартным 30-м размером.

Обувь Анастасии и ее коллеги

Фото: ONLINER

Одноклассники, вспоминает Анастасия, цеплялись не столько к ногам, сколько просто к тому, что она на голову выше всех. Еще больше ощутимых проблем в подростковом возрасте доставлял активный рост ступней, под который не успевали менять обувь: вечно все жмет, болит, ногти врастают. Зато теперь, наученная горьким опытом, девушка сама помогает с этим всем справляться другим подросткам — как врач-подолог.

— С такой ситуацией сталкиваюсь практически через одного подростка. Дети сейчас почему-то растут как на дрожжах, а у родителей до сих пор стереотипное мышление по поводу того, что обувь ребенку менять нужно раз в год. И когда спрашиваешь, называют, например, 39-й размер. Деточка становится на стопомер, а у него уже 41-й, плавно переходящий в 42-й — у родителей глаза круглые. А я очень хорошо представляю его эмоции, когда он надевает обувь на два-три размера меньше.

