Король Великобритании рассказал об успехах своего лечения от рака 1 13.12.2025, 10:40

Обращение монарха стало мощным посланием.

Король Великобритании Карл III в записанном видеообращении поделился «хорошими новостями» о своем состоянии здоровья. Монарх сказал, что благодаря ранней диагностике и «эффективному лечению» в новом году объем терапии его онкологического заболевания снизится, пишет Би-би-си.

«Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью о том, что благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению предписаний врачей, мой собственный график лечения рака в новом году можно будет сократить», — сказал король в своей речи.

Видеообращение, записанное в Кларенс-хаусе две недели назад, было показано в пятницу вечером на канале Channel 4 в рамках благотворительного проекта Stand Up To Cancer («Встаньте против рака»), проводимого совместно с благотворительной организацией Cancer Research UK, финансирующей онкологические исследования.

«Этот рубеж — одновременно личное благословение и свидетельство выдающегося прогресса, достигнутого в лечении рака», — сказал Карл III.

Из заявления короля следует, что он хорошо реагирует на лечение, и это самое значимое обновление информации о его состоянии здоровья с момента, когда он объявил о диагнозе в феврале 2024 года.

Тип онкологического заболевания по-прежнему не раскрывается, а лечение и медицинское наблюдение продолжатся, только в другом режиме.

Свое выступление король проиллюстрировал примерами статистики излечения рака кишечника при ранней и поздней диагностике. Однако, по словам источников Би-би-си при дворе, упоминание этого типа рака не относилось к самому монарху.

Также из прошлых заявлений известно, что у короля нет опухоли простаты.

Букингемский дворец также заявил, что процесс восстановления короля находится на столь хорошей стадии, что врачи переведут схему его лечения «в профилактическую фазу».

Частота проверок и процедур будет значительно сокращена, однако, подчеркивают медики, 77-летний король не находится в состоянии ремиссии или «излечения».

«Бесценное время» ранней диагностики

Stand Up To Cancer призывает как можно больше людей проходить обследование на рак и пользоваться национальными программами скрининга, а в послании короля подчеркивается важность проверок для выявления рака на ранней стадии.

По данным Cancer Research UK, примерно девять миллионов британцев не проходят обследования по программам национального здравоохранения вовремя.

«По собственному опыту я знаю, что диагноз «рак» может быть ошеломляющим. Но я также знаю, что ранняя диагностика — это ключ ко всему последующему процессу лечения, она дает медикам бесценное время», — сказал король.

Корл III также рассказал, насколько глубоко его тронула забота, которым окружен каждый пациент с онкологией, — специалисты, медсестры, ученые и волонтеры, которые неустанно работают, чтобы спасать жизни.

Премьер-министр сэр Кир Стармер заявил, что обращение короля стало «мощным посланием».

«Я знаю, что выражаю мнение всей страны, когда говорю, как я рад тому, что в новом году интенсивность его лечения от рака будет снижена», — добавил он.

До сих пор король мало говорил о своей болезни публично. Он продолжал работать в насыщенном графике, включая зарубежные поездки и государственные приемы — в том числе прием в честь визита президента Германии на прошлой неделе.

Общенациональный проект

В настоящее время в Великобритании действуют три программы онкологического скрининга Национальной службы здравоохранения — на рак кишечника, груди и шейки матки — доступные для определенных возрастных групп.

Также постепенно внедряется новая программа скрининга рака легких для людей с высоким риском развития заболевания. Она ориентирована прежде всего на людей в возрасте от 55 до 74 лет, которые курят или курили в прошлом.

Мужчины могут интересоваться обследованиями на рак предстательной железы, однако национальной программы скрининга по этому заболеванию пока не существует.

Проект Stand Up to Cancer, который с 2012 года собрал 113 миллионов фунтов стерлингов, финансирует 73 клинических исследования с участием 13 тысяч онкологических пациентов.

Генеральный директор Cancer Research UK Мишель Митчелл заявила, что публичные фигуры, открыто говорящие о раке, могут побудить других пройти обследование.

«Раннее выявление рака может сыграть решающую роль и дает наилучшие шансы на успешное лечение», — сказала она.

