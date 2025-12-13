«Летные составы погибали каждый день» 3 13.12.2025, 11:04

Z-блогер выдал правду о потерях и «могильной плите» армии РФ.

В России отказываются собирать деньги для помощи семьям погибших оккупантов, поскольку потерь слишком много и ВСУ делают все, чтобы ситуация не изменилась.

В армии РФ «летный персонал гибнет практически ежедневно» в результате ударов украинских ракет и беспилотников, такую неудобную правду о потерях оккупантов 12 декабря раскрыл Z-блогер Fighterbomber, он же отставной летчик Илья Туманов.

На пост российского военного обозревателя обратил внимание украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

В публикации Туманов заявил, что его попросили разместить пост о сборе средств для помощи семьям погибших летчиков, но он этого не делает с начала войны. «Авиационный персонал погибал ежедневно, канал превратился бы прямо в непрерывную могильную плиту с именами погибших. Гибнут все категории авиаторов: пилоты, техники, ГОПовцы, ОБУшники, ПАНи, ПССники», - объяснил Z-блогер.

