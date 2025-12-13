В Минске BMW пытался проскочить перекресток на «красный»2
- 13.12.2025, 11:13
- 2,284
Итог — ДТП с участием пяти авто.
Авария с участием пяти автомобилей произошла вечером 12 декабря в Минске. Детали инцидента рассказали в ГАИ, пишет «Зеркало».
25-летний водитель BMW ехал по проспекту Независимости. По предварительной информации ГАИ, на перекресток с улицей Энгельса легковушка выехала на запрещающий красный сигнал светофора. Там «немец» врезался в Audi. От удара BMW отбросило на встречку, где он столкнулся с Buick, который отбросило на Lexus и Nissan.
По информации ГАИ, на BMW не было зимней резины.
«В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения», — добавили в ведомстве.