13 декабря 2025, суббота, 12:00
Сырский раскрыл детали операции ВСУ под Покровском

  • 13.12.2025, 11:20
  • 1,880
Сырский раскрыл детали операции ВСУ под Покровском
Александр Сырский

Главнокомандующий совершил рабочую поездку.

Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, он совершил рабочую поездку в органы военного управления, которые ведут операцию на этом направлении, и заслушал доклады командиров.

«Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы», - подчеркнул главнокомандующий.

После докладов были уточнены задачи командирам армейских корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на Покровском направлении. В частности, определены конкретные шаги для укрепления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.

«Определены конкретные шаги для укрепления обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, повышение результативности огневого воздействия и улучшение координации между частями», - сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны остаются верными тактике активной обороны.

«Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий и создания условий для последующих маневров наших сил», - отметил главком.

Также Сырский отметил украинских военных государственными и ведомственными наградами, отметив их ответственность и профессионализм.

«Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи», - добавил он, поблагодарив защитников за стойкость и результативность в уничтожении российских оккупантов.

