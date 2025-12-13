Под Осиповичами косуля взбудоражила целое министерство
- 13.12.2025, 11:43
К животному, которое «активно кушало и передвигалась», выехала комиссия.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси сообщило, что в Могилевской области, недалеко от Осипович, в деревне Вязье к людям вышла дикая косуля и не пыталась убежать.
На место отправили целую комиссии по оказанию помощи диким животным, оказавшимся в бедственном положении.
Специалисты провели наблюдение и сделали вывод.
«В ходе осмотра дикого животного установлено, что косуля активно питалась и передвигалась. При визуальном осмотре травм не обнаружено. В связи с чем было принято решение вернуть животное в естественную среду обитания», — сообщили в министерстве.