Дроны разбомбили химзавод российского олигарха Ротенберга
- 13.12.2025, 11:52
Новые подробности атаки в Воронежской области РФ.
В ночь на 13 декабря БпЛА нанесли удары по стратегическим объектам в Воронежской области России. По предварительной информации, поврежден химический завод «Минудобрения», который производит компоненты для взрывчатых веществ, пишет «Диалог.UA» со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Согласно информации Telegram-каналов, взрывы сегодня ночью прогремели в городе Россошь в Воронежской области. Местные жители утверждают, что под атаку попал завод «Минудобрения», принадлежащий российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу.
Видео публикует Telegram-канал Exilenova+. Химический завод «Минудобрения» выпускает различные минеральные удобрения, включая аммиачную селитру, азофоску, жидкую кальциевую селитру, технический жидкий аммиак и аммиачную воду.
Некоторые из этих веществ использует российский военно-промышленный комплекс при производстве взрывчатых веществ и боеприпасов. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что ВСУ нанесли удар по «Минудобрению».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале подтвердил, что вчера поздно вечером, 12 декабря, и сегодня ночью, 13 декабря, стратегические объекты региона атаковали дроны. По его словам, ночью 13 декабря на территории Воронежской области российская противовоздушная оборона якобы сбила четыре украинских БпЛА.
Он признал, что в результате «падения обломков БпЛА» повреждено одно промышленное предприятие, но какое конкретно, не уточняется. Гусев также признал, что из-за повреждения оборудования приостановлена работа одного из цехов этого предприятия.
Отметим, что в ночь на 13 декабря ВСУ нанесли удар по стратегическим и военным объектам сразу в нескольких регионах России. Например, дроны снова атаковали Саратовский НПЗ, который снабжает топливом российскую армию. На территории завода начался пожар. Последствия удара уточняются.