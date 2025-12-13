Кремль получил удар ниже пояса Телеграм-канал «СерпомПо»

В стороне стоят с елейными лицами Лавров, Соловьев, Захарова, Ушаков.

Как известно, в запутинской параллельной вселенной, «Купянск взят» почти месяц назад. Об этом глава Генштаба Герасимов докладывал Путину – тот слушал, чего-то черкал у себя в бумажках (кота что ли рисовал?) с лицом, на котором не было энтузиазма.

Но вот «удар ниже пояса» - сегодня в Купянск приехал президент Зеленский и выступил с энергичным заявлением. Сильный шаг в публичной «войне нервов», которая идет сейчас вокруг договоренностей о прекращении войны. Демонстрация Трампу, его «Витьку» (Уиткофф) и «Зятьку» (Кушнер), что не так уж плохи дела у Украины, как об этом толкуют Ушаков-Дмитриев.

Как быть? Надо бы опровергнуть Зеленского. Отчего бы Герасимову и Путину не отправиться во «взятый» Купянск, не записать оттуда видео? Но, с другой стороны, как же можно подвергать опасности Путина? Там стреляют, а Путин один такой у Володина.

Но, «мы не привыкли отступать». Выход есть.

Можно попросить Шойгу, имеющего опыт строительства фанерного Рейхстага, соорудить из подсобных материалов «окраину Купянска». Привлечь для этого Шахназарова, чтобы помог реквизитом с «Мосфильма».

Далее подвезти Путина на «окраину Купянска», где он сообщит кремлевскому видеорегистратору Зарубину, что своими глазами убедился: «Купянск наш». Шикарная спецоперация! Народ поверит.

Камера работает. В стороне стоят с елейными лицами Лавров, Соловьев, Захарова, Ушаков. Здесь же Дмитриев потчуют довольного Медведева волшебной жидкостью, привезенной из Вашингтона. «Вот это бурбон!» - слышится на заднем фоне, смягчая впечатление от каменного лица геополитического гения.

