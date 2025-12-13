закрыть
13 декабря 2025, суббота, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль получил удар ниже пояса

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.12.2025, 12:13
  • 1,054
Кремль получил удар ниже пояса

В стороне стоят с елейными лицами Лавров, Соловьев, Захарова, Ушаков.

Как известно, в запутинской параллельной вселенной, «Купянск взят» почти месяц назад. Об этом глава Генштаба Герасимов докладывал Путину – тот слушал, чего-то черкал у себя в бумажках (кота что ли рисовал?) с лицом, на котором не было энтузиазма.

Но вот «удар ниже пояса» - сегодня в Купянск приехал президент Зеленский и выступил с энергичным заявлением. Сильный шаг в публичной «войне нервов», которая идет сейчас вокруг договоренностей о прекращении войны. Демонстрация Трампу, его «Витьку» (Уиткофф) и «Зятьку» (Кушнер), что не так уж плохи дела у Украины, как об этом толкуют Ушаков-Дмитриев.

Как быть? Надо бы опровергнуть Зеленского. Отчего бы Герасимову и Путину не отправиться во «взятый» Купянск, не записать оттуда видео? Но, с другой стороны, как же можно подвергать опасности Путина? Там стреляют, а Путин один такой у Володина.

Но, «мы не привыкли отступать». Выход есть.

Можно попросить Шойгу, имеющего опыт строительства фанерного Рейхстага, соорудить из подсобных материалов «окраину Купянска». Привлечь для этого Шахназарова, чтобы помог реквизитом с «Мосфильма».

Далее подвезти Путина на «окраину Купянска», где он сообщит кремлевскому видеорегистратору Зарубину, что своими глазами убедился: «Купянск наш». Шикарная спецоперация! Народ поверит.

Камера работает. В стороне стоят с елейными лицами Лавров, Соловьев, Захарова, Ушаков. Здесь же Дмитриев потчуют довольного Медведева волшебной жидкостью, привезенной из Вашингтона. «Вот это бурбон!» - слышится на заднем фоне, смягчая впечатление от каменного лица геополитического гения.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук