В Солигорске распродают имущество футбольного клуба «Шахтер» 13.12.2025, 12:22

2,762

Перечень лотов впечатляет.

Этой осенью Экономический суд Минской области официально признал банкротом ФК «Шахтер» (Солигорск), а теперь на аукцион выставлено имущество клуба.

Среди лотов, появившихся на площадке «БелБанкротАукцион», можно увидеть футбольные поля с натуральным покрытием, профилакторий «Жемчужина», который ранее являлся базой команды, а также мебель, технику и оборудование.

Начальная цена — около 10 млн рублей, сумма задатка — 970 тыс. Планируется, что аукцион начнется 6 января в 11:00.

«Шахтер» — трехкратный чемпион Беларуси и трехкратный обладатель Кубка страны. В 2025 году была начата и завершена процедура банкротства клуба — долг составил 16 770 045 рублей. На футбольной карте страны клуба с таким названием больше нет. Во Второй лиге город представляет ФК «Солигорск».

