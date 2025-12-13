закрыть
7
  • 13.12.2025, 12:33
  • 4,426
«Люди думают, что я белая и пушистая»
Коллаж: Tochka.by

Белорусы поделились, как живут с необычными фамилиями.

Для некоторых людей фамилия не только строчка в паспорте, но и история, которую они несут с собой по жизни.

Для одних она становится источником детских обид, для других – яркой визитной карточкой, пишет Tochka.by.

Даем слово белорусам, необычные фамилии которых заставляют окружающих оборачиваться и переспрашивать.

Евгений Булка: «Жену и детей называю «мои крошки»

– Оригинальная фамилия дедушки – Булкин, но ее исказили в военкомате во время войны и потом поменять не удалось. Есть слух, что и Булкин – неоригинальная, оригинальной не знаем.

Коллаж: Tochka.by

Меня часто спрашивают, действительно ли это настоящая фамилия, не псевдоним ли. Часто пишут ее с «о» на конце. И приходится несколько раз повторять: Булка – как хлеб и булка! Не Будка, не Бубка, не Булко.

В Болгарии в ответ на мою фамилию улыбались шире, чем у нас: у них Женя – исключительно женское имя, а «булка» – это невеста или молодая жена.

В детстве я страдал из-за своей фамилии. Меня дразнили все, но в основном ничего оригинальнее «А с маслом или с изюмом?» или Батона и Багета не придумывали.

Часто меня знали только по фамилии, а имя не запоминали или путали. Многие думали, что это кличка. Я хотел сменить ее после 18 лет, но потом отказался от этой идеи.

Новые знакомые, когда вдруг говорят, что покупали булки, или просят «подвинуть булки», при взгляде на меня краснеют, осекаются и просят прощения. Хотя я не понимаю почему.

Детей и жену называю «мои крошки». А так как супругу зовут Майя, то сочетание с фамилией Булка у нее особенно эффектное.

Екатерина Сергей: «Тяжело записаться на «женские» процедуры»

– Все началось в 2010 году, когда мы с будущим мужем подавали заявление в загс. Строчку за строчкой вписывали данные в бумажку, на предпоследних строках жених поднял голову и спросил: «Фамилию мою будешь брать или свою оставишь?"

Коллаж: Tochka.by

«Конечно твою», – уверенно ответила я и поставила подпись на документе.

Аргументов для такого решения было несколько. Во-первых, одна фамилия в семье – это проще.

К тому же в моей девичьей, Каленик, многие умудрялись сделать до трех ошибок: часто это выглядело как Колейнник.

А еще обе фамилии: и девичья, и по мужу – имеют польское происхождение, обе в этом языке обозначают имена, а значит, я свои корни не теряю.

А после свадьбы в моей жизни появилась куча приколов.

При бронировании столика в кафе или заказе такси надо убеждать, что я называю свою фамилию, а не имя (Эх, ходит же где-то девушка с именем Сергей!).

При записи в салон напомнят, что этот вид услуги подходит только женщинам и дарить ее мужчине было бы странно.

Запись к мастеру на маникюр тоже сопровождалась репликами: «А он в курсе, что вы его к нам записываете?» Когда не хотела объяснять, отвечала: «Пусть сюрприз будет».

При прохождении обучения и курсов меня много раз просили назвать настоящую фамилию. Приходилось убеждать, что это не шутка.

И очень часто спрашивают: «У вас что, одна страница с мужем в соцсетях?» Но мы никогда не думали о таком.

Потом в семье появилась дочь София, и число приколов увеличилось. В роддоме на бирке пишут фамилию – и меня поздравили с рождением сына несколько раз. А вопрос: «Как мальчик, набирает ли вес к выписке?» – быстро стал нормой.

При первом посещении педиатра нас с мужем спросили: «Если бы мальчик родился, вы его Сергеем назвали бы?»

«Конечно, нет», – ответили мы в унисон и долго смеялись еще в кабинете.

Когда Соня заболевала, я заказывала карточку: «Первый участок, Сергей София». Следующий вопрос всегда был: «А фамилия у детей какая, мамочка?»

На всякий случай убедившись, что рядом никакой другой ребенок не гуляет, я отвечала: «Так Сергей – это она и есть».

А потом случилось удивительное совпадение. Выяснилось, что на нашем участке есть мальчик, которого зовут София Сергей.

Прогресс не стоит на месте, и часть вопросов исчезла с появлением возможности записаться через интернет. Но иногда мне все еще перезванивают и уточняют, правильно ли я ввела данные.

Так вот и выходит, что в нашей семье три человека, но четыре имени.

Саша Сахар: «Люди думают, что я белая и пушистая»

– Я старалась найти истоки фамилии, допытывала бабушку и других родственников, но ничего странного или магического не обнаружила. Одно знаю точно: сахарными заводами мои предки не владели.

Коллаж: Tochka.by

В университете я проводила исследование и выяснила, что в Беларуси только шесть человек с такой фамилией, больше разных вариаций – Сахарчук, Сахаров, Сахаренко.

Меня с детства многие запоминали по фамилии, к тому же имя созвучно: Саша Сахар. Но и поведение, и внешность отличались от сверстников.

Для меня было важно подчеркивать свою уникальность. Еще в школе я носила кеды и косуху, прокалывала булавками уши и красила волосы в разные цвета – и все это в Несвиже в то время, когда так еще никто не делал.

Кстати, в детстве мне очень не нравилось, как меня зовут. Мне казалось: имя Саша – как у мальчика! И фамилия тоже мальчишеская.

Моя мама – в девичестве Ярмолинская – не меняла паспорт после замужества, и я росла с мыслью, что ее фамилия круче.

Когда родители ссорились, мама часто называла папу просто Сахар, и тогда ощущение «второсортности» у меня только усиливалось.

Чаще всего люди мне говорят: «Ммм, какая сладкая у вас фамилия!» – и почему-то думают, что я тоже белая и пушистая. А некоторые считают, что это псевдоним.

Были у меня и курьезные ситуации. Я лежала в больнице и пошла сдавать кровь. Когда я назвала себя, медсестра решила, что мне нужно сдать кровь на сахар – пришлось объяснять, что анализ надо общий, это фамилия такая.

А соседи, помню, иногда называли папу Цукерман, хотя у нас еврейских корней нет.

Моя карьера в основном строилась за границей, и фамилия в переводе часто звучит как «сакá». Как что-то из Индии.

А когда объясняю, что это значит Sugar, то так она сильно напоминает псевдонимы порнозвезд. К тому же обращение sugar, sugar baby к девушке в англоязычной стране всегда имеет флер флирта. Хотя некоторые друзья зовут меня Sugar – и для близких это допустимо.

Мне нравится, как звучит мое имя в английском варианте – Sasha: оно мягкое, но с огоньком и, как и в Беларуси, довольно редкое для девушки. Думаю, что Бейонсе добавила ему жара, выбрав себе сценический псевдоним Sasha Fierce.

В США я чаще представляюсь просто как Саша. Но фамилией своей очень горжусь и в случае брака хочу взять двойную.

Ирина Сметана: «Меня запоминают сразу»

– Моя фамилия по мужу – Сметана, в браке я около семи лет. До замужества была Сокол – как птица, а сейчас – как кисломолочный продукт.

Коллаж: Tochka.by

До последнего не хотела менять, еще в загсе сидела и размышляла, не взять ли двойную. Но муж очень гордится своей фамилией, и я все же решила поменять.

Мое окружение, особенно на работе, отреагировало негативно. Но за столько лет я так слилась с новой фамилией, что уже и не помню себя с другой.

Муж рассказал, что в школе его дразнили Смит, Кефир или ласково Сметанка. Но он всегда относился к этому с юмором.

Теперь мы шутим, что, возможно, в наших жилах течет кровь не просто молочных фермеров, а самого Бедржиха Смéтаны, великого чешского композитора! Эта романтичная версия заставляет нас чувствовать особую связь с искусством и историей.

Когда я представляюсь новым людям, реакция почти всегда одинакова. Сначала это недоумение. «Простите, как?» – переспрашивают они, сомневаясь в услышанном. Второй этап – восторг. «Ой, какая фамилия вкусная!» – я это слышу в 99% случаев. Настроение автоматически поднимается и у меня, и у собеседника.

Потом появляется недоверие. Многие искренне считают, что это мой псевдоним – как у блогера, актрисы или певицы. А когда люди понимают, что все по-настоящему, начинают восхищенно смеяться: «Не может быть! Прямо как на банке?"

Эта фамилия – мой личный пропуск в мир безупречной памяти. В поликлинике меня запомнили с первого раза. Теперь, когда я заказываю талончик по телефону, администратор сразу узнает меня: «А, Сметана! Вы давно у нас не были!» И так приятно, что не нужно по буквам диктовать.

Случаются и курьезы. Люди иногда забывают саму фамилию, но никогда – ее суть. Слышу такое: «Ну, эта девушка… с такой молочной фамилией… То ли Кефир, то ли Йогурт… А, Сметана!"

Поменяла бы я свою фамилию? Ни за что! Она уже часть моей личности, заставляет быть находчивее и учит с легкостью относиться к себе. Нельзя не научиться шутить, когда носишь такое «вкусное» имя.

А еще в потоке стандартных Ивановых и Петровых Сметана – как яркое пятно. С ней жизнь точно не бывает пресной.

Ольга Цур-Царь: от детских насмешек к царскому достоинству

– Для большинства людей, впервые слышащих мою фамилию, она звучит как псевдоним или шутка. Но для меня это моя уникальная история, мое наследие и в конечном счете моя гордость.

Родом мы из деревни Ольшаны под Столином. Однофамильцев у нас, можно сказать, нет. Если вы встретите где-то Цур-Царь – знайте, это наш родственник, пусть и дальний.

Коллаж: Tochka.by

А вот откуда взялась фамилия – загадка. Мой дедушка рассказывал семейную легенду: будто бы пару веков назад в нашей семье был лесник, который так хорошо служил у какого-то пана, что тот в знак уважения даровал ему фамилию Цур-Царь, то есть «царь леса».

Правда это или красивый вымысел – теперь уже не узнать, не покопавшись серьезно в местных архивах.

В детстве я свою фамилию не любила. Дети бывают жестоки, а необычное всегда становится поводом для дразнилок. Добавляет сложностей и путаница: люди постоянно меняют слова местами, пишут с ошибками, строят самые невероятные догадки о моем происхождении. Фамилия часто воспринимается как два отдельных слова, что рождает множество курьезов.

Но с возрастом пришло понимание, что моя фамилия уникальна. Это маркер, который выделяет меня из толпы. Дедушка просил сохранить ее, ведь мужских наследников по его линии больше нет. Скорее всего, я так и поступлю, даже выйдя замуж.

Сейчас я работаю врачом-физиотерапевтом, и здесь фамилия из обузы превратилась в помощницу: ее быстро запоминают пациенты, она вызывает интерес и даже уважение. Кто-то в шутку называет меня «царевной». Это забавно и создает особый теплый контакт. Меня легко найти, конкурентов с такой фамилией нет.

Я пыталась самостоятельно исследовать свои корни. «Цур» или «чур» в древности был оберегом, охранявшим границы рода от злых духов. Это звучит куда более основательно, чем царская легенда.

Моя фамилия для меня уже не причина для смущения, а ценность. Она прошла со мной путь от детских обид до взрослого принятия. Это моя личная печать, связь с предками и обещание, что наша семейная история не канет в Лету.

