Россия впервые атаковала Одессу ракетами «Кинжал» 1 13.12.2025, 12:49

3,594

Их количество серьезно ограничено в запасах вооруженных сил РФ.

Впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали Одессу аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил Telegram-канал Monitor.

По данным канала, в ночь с 12 на 13 декабря по Украине было выпущено четыре ракеты Кинжал с самолетов МиГ-31, две из которых были направлены на Одессу.

Как пишет «Милитарный», использование этих ракет не является массовым, поскольку как их количество, так и количество носителей ограничены в составе вооруженных сил РФ.

Единственной платформой для запуска этих ракет остается модифицированный истребитель МиГ-31К, а сама ракета является авиационным вариантом оперативно-тактической ракеты комплекса «Искандер-М».

По информации Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 21 июля 2025 года Россия с начала полномасштабного вторжения применила около 160 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», из которых примерно 48 сбила украинская ПВО.

В ночь на 13 декабря российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Одесской области. В течение ночи в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. В отдельных районах области возникли перебои с электроснабжением. По предварительным данным, пострадали два человека. Информации о погибших пока нет.

