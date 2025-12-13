Самый крупный банк Беларуси целую неделю будет работать с перебоями

Самый крупный банк Беларуси целую неделю будет работать с перебоями4
- 13.12.2025, 12:56
Пенсию лучше забрать пораньше.
Масштабные технологические работы пообещали в Беларусбанке.
На протяжении недели финансовое учреждение будет проводить масштабное обновление программного обеспечения.
Когда не оформить карточку?
Так, с 22 по 29 декабря (до 15:00) не будут доступны:
оформление персонализированных (с нанесением информации о держателе) платежных карточек в отделениях (включая операционные службы), приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге, на сайте банка и посредством Контакт-центра банка
выпуск дубликатов и перевыпуск платежных карточек, включая кредитные.
А с 24 декабря будут недоступны следующие операции.
С 14:00:
оформление заявок на выдачу кредитов (овердрафтов)
заключение кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним, договоров обеспечения возврата кредитов
оформление и прием заявлений по вопросам сопровождения кредита, выдача справок.
С 15:30 нельзя будет перечислить деньги по кредитным договорам, а с 17:30 не будут работать операции по вкладным и текущим счетам.
До этого времени получение пенсий и совершение иных операций доступны без ограничений.
Оплата кредитов через ЕРИП не будет доступна с 24 декабря (17:30) по 7 января.
Также специалисты обозначили, что 27 и 28 декабря с 1:00 до 10:00 возможен перерыв в работе платежных карточек банка и сервисов с их использованием в Беларуси и за рубежом.