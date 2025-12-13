закрыть
Самый крупный банк Беларуси целую неделю будет работать с перебоями

  • 13.12.2025, 12:56
  • 3,352
Самый крупный банк Беларуси целую неделю будет работать с перебоями

Пенсию лучше забрать пораньше.

Масштабные технологические работы пообещали в Беларусбанке.

На протяжении недели финансовое учреждение будет проводить масштабное обновление программного обеспечения.

Когда не оформить карточку?

Так, с 22 по 29 декабря (до 15:00) не будут доступны:

оформление персонализированных (с нанесением информации о держателе) платежных карточек в отделениях (включая операционные службы), приложении M-Belarusbank, Интернет-банкинге, на сайте банка и посредством Контакт-центра банка

выпуск дубликатов и перевыпуск платежных карточек, включая кредитные.

Пенсию лучше забрать пораньше

А с 24 декабря будут недоступны следующие операции.

С 14:00:

оформление заявок на выдачу кредитов (овердрафтов)

заключение кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним, договоров обеспечения возврата кредитов

оформление и прием заявлений по вопросам сопровождения кредита, выдача справок.

С 15:30 нельзя будет перечислить деньги по кредитным договорам, а с 17:30 не будут работать операции по вкладным и текущим счетам.

До этого времени получение пенсий и совершение иных операций доступны без ограничений.

Оплата кредитов через ЕРИП не будет доступна с 24 декабря (17:30) по 7 января.

Также специалисты обозначили, что 27 и 28 декабря с 1:00 до 10:00 возможен перерыв в работе платежных карточек банка и сервисов с их использованием в Беларуси и за рубежом.

