Глава СВР Украины: Лукашенко получил макет вместо «Орешника» 3 13.12.2025, 13:19

2,060

Без строительства других элементов ракета будет выполнять только бутафорскую роль.

Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Это средство давления прежде всего на Европейский Союз и НАТО, а не на Украину. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко в комментарии «Укринформу».

«Мы видим меры по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Беларуси. Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, которые являются элементами системы «Орешник». Однако, по состоянию на данный момент, эти меры еще не реализованы", - рассказал он.

Иващенко добавил, что Россия физически может разместить пусковую установку для «Орешника» в Беларуси. Тем не менее, без строительства других элементов она будет выполнять только роль макета.

Глава СВР отметил, что Беларусь не сможет применять «Орешник» самостоятельно. Он объяснил, что эта ракетная система будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения РФ.

Иващенко считает, что размещение «Орешника» на территории Беларуси призвано усилить давление на Европу. Также он подчеркнул, что так Россия хочет обезопасить «Орешник» от поражения Украиной.

«Развертывание «Орешника» на территории Беларуси - это средство давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно сократит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона «Капустин Яр», - добавил глава СВР.

