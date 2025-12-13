Названо правило №1 во время застолья на праздники 7 13.12.2025, 14:04

1,322

Многие о нем забывают.

Многие люди не пьют достаточно воды во время употребления алкоголя, что повышает риск обезвоживания, головной боли и похмелья. Стоит знать, как минимизировать вред от алкогольных напитков.

Об этом сообщает Eating well.

Что будет, если не пить воду

Обезвоживание

По данным Science direct, алкоголь является мочегонным средством, поэтому во время его употребления вы можете ходить чаще в туалет, чем обычно. В процессе вы теряете воду и электролиты, что увеличивает риск обезвоживания.

Это может вызвать головную боль, усталость, головокружение и сухость кожи, что уже является проблемой из-за сезонных изменений зимой.

Влияние на сон

Алкоголь может нарушать фазу быстрого сна и увеличивая количество пробуждений ночью. Из-за этого вы можете чувствовать себя более уставшими и вялыми на следующий день.

Кроме того, обезвоживание повышает частоту сердечных сокращений и затрудняет для организма процесс успокоения и восстановления.

Ухудшение пищеварения

Для надлежащего функционирования пищеварительной системы ключевым является поддержание водного баланса. Вода помогает перемещать пищу через пищеварительную систему и поддерживает стул.

Однако обезвоживание может способствовать проблемам с пищеварением, включая вздутие живота и запоры.

Похмелье

Обезвоживание может вызвать жажду, головную боль и усталость. Важно, что увеличение потребления воды во время употребления алкоголя не устранит похмелье полностью.

Простые способы, которых стоит придерживаться во время праздников

При употреблении алкоголя во время зимних праздников следует понимать, что безопасной дозы не существует. Чтобы уменьшить вредное воздействие на организм, стоит:

пить воду дома перед тем, как идти на празднование - особенно важно оставаться увлажненными утром, если вы собираетесь пить алкоголь вечером

соблюдайте важное правило - это означает выпивать полный стакан воды до и после каждого алкогольного напитка

электролиты - выпейте электролитный напиток раньше днем, если планируете пить

держите воду возле кровати - одну выпейте перед сном, а другую - утром после сна

употребляйте увлажняющие продукты - фрукты, супы, йогурт и смузи добавляют увлажнение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com