Трамп анонсировал наземные удары по наркоторговцам во всей Латинской Америке 1 13.12.2025, 14:23

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США заявил об успехе морской операции.

Армия США начнет наносить наземные удары по целям, связанным с наркоторговлей, во всей Латинской Америке, заявил президент Дональд Трамп.

«Мы пресекли 96% поставок наркотиков по воде и теперь начинаем [аналогичные действия для поставок] по суше. По суше это [доставка наркотиков] намного проще, и это [наземные удары] начнет происходить», — цитирует Bloomberg Трампа, который общался с журналистам в пятницу в Белом доме. При этом он отказался сообщить подробности о том, когда именно и где начнется эскалация его военной кампании, объектом которой изначально стали венесуэльские суда, которые, как заявляли в Вашингтоне, перевозили в США наркотики.

До этого президент предупреждал, что США нанесут удары по наземным целям на территории Венесуэлы. Такие заявления Трампа рассматривались как кампания давления на президента страны Николаса Мадуро, за поимку которого объявлялась награда, однако теперь он настаивает на том, что целенаправленные обстрелы могут затронуть и другие страны региона. «Это не обязательно должно происходить в Венесуэле», — сказал Трамп на брифинге, добавив, что «люди, которые ввозят наркотики в нашу страну, являются мишенями». По словам главы Белого дома, если бы смерти от передозировки наркотиками учитывались так же, как и боевые потери на фронте, это было бы «войной, не имеющей аналогов».

С начала сентября американские военные по приказу Трампа ведут военную кампанию против предполагаемых кораблей наркоторговцев в Карибском море и Тихом океане. В результате ударов погибли десятки человек. Часть выживших после спасения из воды депортировали в страны Латинской Америки.

29 ноября Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой, к берегам которой незадолго до этого прибыла ударная группировка американского флота, включая авианосец USS Gerald R. Ford. США также стали захватывать у берегов Венесуэлы подсанкционные танкеры.

Нанесение же ударов по наземным целям в регионе будет означать серьезную эскалацию этой кампании. На этой неделе Мадуро заявил, что если его страна подвергнется нападению, рабочий класс должен организовать всеобщую забастовку и добиваться «еще более радикальной революции».

