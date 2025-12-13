В Минске за большие деньги сдают квартиру «без ничего» 13.12.2025, 14:56

1,808

Иллюстративное фото

Арендатора ищут на длительный срок.

Кажется, эта шутка уже выходит из-под контроля. Тренд на сдачу в аренду жилья без отделки начался примерно в тот момент, когда в Минске стартовало строительство крупного жилого массива на месте бывшего аэропорта. Люди накупили недорогих метров, и с последними надо было что-то делать. Кому-то пришла идея сдавать голые бетонные «квадраты» непритязательным квартирантам, и понеслась. У такого вида жилья есть плюс: оно обычно недорого стоит. Но не всегда. Например, сейчас в «Минск-Мире» сдается однушка без отделки за довольно немаленькие 280 долларов, пишет Onliner.

Квартира находится в доме «Милан» на улице Щемелева, 30. Отмечается, что арендатора ищут на длительный срок — не менее двух лет. Из плюсов: в квартире прописан человек, а значит коммунальные платежи будут невысокими.

— Без ремонта, но для проживания есть все необходимое, — отмечает автор объявления. — Установлены унитаз, ванна, столешница с мойкой, на полу линолеум, стены прогрунтованы. Розетки все есть и выключатель. В санузле есть трубы и 220 В для подключения стиральной машинки.

Если так подумать, то действительно, в квартире есть минимальный набор для существования. Но, согласитесь, жилье — это не только про функционал. Кроме необходимости поесть, помыться и сходить в туалет человек нуждается еще и в уюте: зеркало, вместительные шкафы, шторы на окнах… Кровать, конечно, тоже бы не помешала.

Снять такую полуготовую квартиру можно за 280 долларов в месяц.

Интересно, что собственник потребует еще и залог в размере месячной аренды. Это довольно распространенная практика, которая дает владельцам гарантию, что после выезда квартирантов имущество квартиры будет в порядке.

