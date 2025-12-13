закрыть
13 декабря 2025, суббота, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске за большие деньги сдают квартиру «без ничего»

  • 13.12.2025, 14:56
  • 1,808
В Минске за большие деньги сдают квартиру «без ничего»
Иллюстративное фото

Арендатора ищут на длительный срок.

Кажется, эта шутка уже выходит из-под контроля. Тренд на сдачу в аренду жилья без отделки начался примерно в тот момент, когда в Минске стартовало строительство крупного жилого массива на месте бывшего аэропорта. Люди накупили недорогих метров, и с последними надо было что-то делать. Кому-то пришла идея сдавать голые бетонные «квадраты» непритязательным квартирантам, и понеслась. У такого вида жилья есть плюс: оно обычно недорого стоит. Но не всегда. Например, сейчас в «Минск-Мире» сдается однушка без отделки за довольно немаленькие 280 долларов, пишет Onliner.

Квартира находится в доме «Милан» на улице Щемелева, 30. Отмечается, что арендатора ищут на длительный срок — не менее двух лет. Из плюсов: в квартире прописан человек, а значит коммунальные платежи будут невысокими.

— Без ремонта, но для проживания есть все необходимое, — отмечает автор объявления. — Установлены унитаз, ванна, столешница с мойкой, на полу линолеум, стены прогрунтованы. Розетки все есть и выключатель. В санузле есть трубы и 220 В для подключения стиральной машинки.

Если так подумать, то действительно, в квартире есть минимальный набор для существования. Но, согласитесь, жилье — это не только про функционал. Кроме необходимости поесть, помыться и сходить в туалет человек нуждается еще и в уюте: зеркало, вместительные шкафы, шторы на окнах… Кровать, конечно, тоже бы не помешала.

Снять такую полуготовую квартиру можно за 280 долларов в месяц.

Интересно, что собственник потребует еще и залог в размере месячной аренды. Это довольно распространенная практика, которая дает владельцам гарантию, что после выезда квартирантов имущество квартиры будет в порядке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук